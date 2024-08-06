Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Tекст: Валерия Городецкая

Нанесено поражение 36-й бригаде морской пехоты, 117-й, 129-й бригадам теробороны и 1-й бригаде спецназначения в районах Стецковки, Мирополья Сумской области, Рясного, Волчанска и Волчанских Хуторов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

«Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 14-й, 43-й и 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны в районах Синьковки, Табаевки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Торского ДНР.

В боях с группировкой «Запад» украинская сторона потеряла до 370 военнослужащих, установку Braveheart, гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и два орудия L-119. Уничтожены РЛС AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 54-й, 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ около Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Иванополья, Григоровки, Часова Яра, Предтечина, Острого и Константиновки ДНР.

Потери ВСУ составили до 520 военнослужащих, три автомобиля, установки Paladin и Caesar, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Военнослужащие «Восточной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Водяного, Макаровки ДНР и Мирного Запорожской области. Отражены две контратаки подразделений 108-й бригады теробороны.

В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три установки Krab и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 124-й бригады теробороны и 37-й бригады морской пехоты в районах Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области, Антоновки Херсонской области и города Херсона.

Противник потерял до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы М777, орудие Д-20 и два полевых склада боеприпасов.