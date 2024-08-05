Украинский политик: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали

Украинский политик Олейник: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали

Tекст: Валерия Городецкая

Олейник в эфире радио Sputnik связал решение властей Мали с заявлением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о подготовке боевиков в этой африканской стране.

«Я думаю, что Мали принимает такое решение, исходя из заявления, которое сделало ГУР, это их рук дело – подготовка боевиков и так далее. То есть идиоты полные, которые расписались в том, что они являются террористической организацией», – сказал он.

По мнению Олейника, другие страны Глобального Юга поддержат Мали, некоторые из них тоже могут разорвать дипотношения с Украиной.

«Мали, безусловно, будет поддержана Глобальным Югом, потому что теперь там будут понимать, что Украина – это государство, которое проводит политику вмешательства во внутренние дела других государств, и будут, безусловно, делать выводы», – считает политик.

Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».