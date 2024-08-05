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Украинский политик: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали
Украинский политик Олейник: Конфуз Киева привел к разрыву дипотношений с Мали
Киев на фоне отсутствия достижений на фронте хотел продемонстрировать украинцам успехи в странах Африки, но все это закончилось большим конфузом, заявил украинский политик Владимир Олейник, комментируя разрыв дипотношений Мали с Украиной.
Олейник в эфире радио Sputnik связал решение властей Мали с заявлением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о подготовке боевиков в этой африканской стране.
«Я думаю, что Мали принимает такое решение, исходя из заявления, которое сделало ГУР, это их рук дело – подготовка боевиков и так далее. То есть идиоты полные, которые расписались в том, что они являются террористической организацией», – сказал он.
По мнению Олейника, другие страны Глобального Юга поддержат Мали, некоторые из них тоже могут разорвать дипотношения с Украиной.
«Мали, безусловно, будет поддержана Глобальным Югом, потому что теперь там будут понимать, что Украина – это государство, которое проводит политику вмешательства во внутренние дела других государств, и будут, безусловно, делать выводы», – считает политик.
Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».