Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском

Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ

Эксперт Ивашов оценил влияние экспортных ограничений Китая на производство беспилотников на Украине

Tекст: Алёна Задорожная

«Украина в большей степени, чем Россия, зависима от китайских комплектующих для БПЛА. Поэтому новые экспортные ограничения, введенные Поднебесной, затронут ее сильнее», – сказал Николай Ивашов, официальный представитель компании «Флай Дрон».

По его словам, «для украинской стороны это достаточно чувствительный удар». «У нас же уровень возможностей промышленности больше, а уровень импортозамещения и локализации производства выше», – добавил он. Аналитик также указал на «новые правила игры, способные дополнительно простимулировать рост всех этих показателей».

«При этом надо понимать, что на сегодня в мире практически нет таких ограничений, которые нельзя бы было так или иначе обойти. Иными словами, ни мы, ни они от необходимых комплектующих отрезаны не будем. Но вот только цена вопроса возрастет», – признает собеседник. Резюмируя, Ивашов напомнил, что «в глобальном беспилотье почти все может иметь двойное назначение».

О том, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на командира тактической группы аэроразведки ВСУ Роберта Бровди (Мадяр). Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

Бровди отметил, что украинские дроны собираются только из китайских комплектующих, поэтому после введения запрета у Украины «будет все меньше и меньше». «Я думаю, что эти ограничения станут одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях», – считает Мадяр.

После начала российской спецоперации Китай неоднократно вводил ограничения на поставку своей продукции, которая может использоваться в военных целях. Осенью прошлого года под запрет попали поставки за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и «продвинутые» компоненты БПЛА, в том числе тепловизоры.

Военный эксперт Василий Кашин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также отмечал, что от китайских компонентов к беспилотникам зависят все. Однако, по его мнению, ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база.