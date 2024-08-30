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Российская военная полиция развернула новый пост между силами Израиля и Сирии
Наблюдательный пост российской военной полиции развернут у зоны разъединения вооруженных сил Сирии и Израиля
В сирийской провинции Эль-Кунейтра развернут новый наблюдательный пост российской военной полиции, он расположен у сирийской границы зоны разъединения вооруженных сил Сирии и Израиля, сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.
Пост открыт «в целях деэскалации напряженности» в регионе. Он расположен «вдоль линии «Браво» зоны разъединения». Как сообщил Игнасюк, ведется контроль соблюдения режима прекращения огня между враждующими сторонами, передает РИА «Новости».
В июле Тель-Авив нанес удар по инфраструктуре вооруженных сил Сирии и обвинил Дамаск в нарушении границы, установленной в рамках соглашения 1974 года о разъединении между Израилем и Сирией в буферной зоне на Голанских высотах.
Напомним, буферная зона учреждена резолюцией СБ ООН. Граница зоны у Голанских высот именуется линией А («Альфа»), а сирийская граница – линией Б («Браво»).