Политолог перечислил неординарные качества врио губернатора Вологодской области

Политолог Рудаков: Филимонов завоевал поддержку молодежи и людей старшего поколения в Вологодской области

Tекст: Андрей Резчиков

«Георгий Филимонов – человек с ярко выраженной мировоззренческой позицией. Неслучайно в своем выступлении перед законодательным собранием Вологодской области он обозначил не только экономические, но и ценностные приоритеты. Это в том числе патриотические ценности, совершенно однозначная приверженность идеалам Русского мира», – отмечает политолог Александр Рудаков.

«Также Филимонов – неординарный политик. С одной стороны, он имеет четкую позицию по волнующим людей вопросам, а с другой стороны – демонстрирует пример уверенного управления регионом, – продолжил собеседник. – Вологодская область занимает лидирующее место по достижению целей ряда нацпроектов, виден мощный рост по качеству управления, в том числе в сфере здравоохранения».

По словам политолога, одним из важных направлений деятельности Филимонова в Вологодской области является разработка стратегии развития региона с учетом новой редакции нацпроектов. «Проект стратегии развития Вологодской области прошел многоуровневое обсуждение. Это один из редких примеров того, как подобный проект обсуждается на экспертном и отраслевом уровнях с учетом мнений простых граждан», – добавил эксперт.

Рудаков также отметил запрос жителей региона на управленца уровня Филимонова. «По данным ВЦИОМ, 84% опрошенных уверены в победе Филимонова на предстоящих выборах. Это очень популярный руководитель, в том числе среди молодежной аудитории. Это настоящий прорыв в наших управленческих практиках, что связано с профессиональными навыками врио. Филимонов – мощный управленец и одновременно высокообразованный человек», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, Филимонов достиг больших успехов в спорте, став многократным чемпионом России, Европы и мира по кикбоксингу, а также победителем и призером турниров по спортивному ушу и другим боевым искусствам.

«Филимонов – это редкий пример руководителя, которому удалось соединить несоединимое для многих – завоевать поддержку молодежной аудитории и людей старшего поколения. Здесь играют роль личные качества врио, его открытость, готовность к дискуссии», – добавил Рудаков, отметив, что Филимонов профессионально ведет свой Telegram-канал, страницу в «ВКонтакте» и имеет десятки тысяч подписчиков.

Важно и то, что опыт работы Филимонова в сфере лесопромышленного, аграрного комплекса даст новый импульс для развития этих отраслей в регионе. «Об этом можно говорить в контексте стратегии развития Вологодской области, где большое внимание уделено лесной промышленности и сельскому хозяйству», – добавил политолог.

В пятницу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. В своем докладе Филимонов обратил внимание на показатели, «касающиеся уровня достижения национальных проектов» – они демонстрируют результативность работы новой управленческой команды в регионе.

«Итак, с октября прошлого года по сегодняшний день мы поднялись с 33 места на 12-е и при этом, по оценкам проектного офиса правительства России, мы занимаем первые места по нацпроектам «Образование» – по уровню достижения этого нацпроекта, «Экология», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Международная кооперация и экспорт», – перечислил Филимонов.

Президент отметил рост в основных отраслях – сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. «Но на что обращают внимание специалисты, эксперты: все-таки небольшое снижение инвестиционной активности имеется. Это так, да?» – поинтересовался глава государства.

Врио признал «небольшое снижение инвестиционной активности», но добавил: «Сейчас над этим работаем: есть пути решения, и в ближайшее время мы намерены поправить эту ситуацию и увидим результаты». Также в этом году выросло финансирование сельского хозяйства до 4,5 млрд рублей, в Вологодской области действуют 43 меры поддержки, добавил он.

Кроме того, Филимонов рассказал о выстраивании прямой коммуникации с гражданами: «На обработку этих жалоб, обращений, сообщений мы берем два часа – для того, чтобы оперативно получить обратную связь. Сам лично работаю, сам отвечаю на сообщения, мониторю свои соцсети, мои комментарии открыты для пользователей и на страничке во «ВКонтакте», и в Телеграм-канале».

По его словам, эта работа вызывает широкий общественный резонанс, «потому что люди видят, что власть слышит, что власть, по поручению президента, пришла решать конкретные, прагматичные задачи улучшения жизни, в том числе на сельских территориях, в отдаленных населенных пунктах».