Неполадки датчиков угла атаки могли стать причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье

Tекст: Денис Тельманов

В отчете говорится, что экипаж в процессе полeта заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно.

«Второй пилот информировал: «Смотри, у нас угол атаки большой». КВС (командир воздушного судна) отреагировал: «Датчик угла атаки что ли не работает?» – говорится в отчете, передает ТАСС.



Также в полeте произошло превышение допустимой скорости.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил, что самолет превысил заданную скорость на 320 узлов и перешел в пикирование.

Отмечается, что на шестой минуте полета сработала звуковая сигнализация Overspeed, однако экипажу не удалось вывести лайнер из снижения с помощью рукояти управления.