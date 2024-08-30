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Неполадки датчиков угла атаки могли стать причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье
Неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки привели к крушению SSJ-100 в Подмосковье 12 июля. Об этом свидетельствуют данные промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета.
В отчете говорится, что экипаж в процессе полeта заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно.
«Второй пилот информировал: «Смотри, у нас угол атаки большой». КВС (командир воздушного судна) отреагировал: «Датчик угла атаки что ли не работает?» – говорится в отчете, передает ТАСС.
Также в полeте произошло превышение допустимой скорости.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил, что самолет превысил заданную скорость на 320 узлов и перешел в пикирование.
Отмечается, что на шестой минуте полета сработала звуковая сигнализация Overspeed, однако экипажу не удалось вывести лайнер из снижения с помощью рукояти управления.