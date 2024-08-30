Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в Реестр запрещенной информации

Рар указал на радикализацию общества в Германии после нападения на Вагенкнехт

Политолог Рар указал на роль либеральных СМИ в нападении на Сару Вагенкнехт

Tекст: Анастасия Куликова

«Нападения на политиков в Германии, как и в целом на Западе, происходят довольно часто. Сара Вагенкнехт стала очередной жертвой атаки, которая, к счастью, оказалась несмертельной», – сказал германский политолог Александр Рар.

По его мнению, нападение на немецкого политика нельзя сравнить с попыткой покушения на Дональда Трампа или Роберта Фицо. «Краску в Вагенкнехт бросил неизвестный 50-летний немец, который, судя по всему, симпатизирует Украине. Мужчину будут судить за хулиганство, он получит штраф», – отметил собеседник.

Шансы Вагенкнехт победить на предстоящих выборах после инцидента возрастут, считает политолог. «В Германии, впрочем, как и по всей Европе, идет радикализация общества. Думаю, ситуация будет усугубляться», – прогнозирует Рар. Он указал на роль западных либеральных СМИ.

«Нападения на политиков от «Зеленых» или СДПГ описываются местной прессой с возмущением. В материалах звучат требования жестко наказать злоумышленников. Однако в случае Вагенкнехт немецкие СМИ с меньшим порывом освещают инцидент, пытаясь таким образом не делать ей рекламы», – заключил Рар.

Ранее известного немецкого политика Сару Вагенкнехт облили краской во время ее предвыборного митинга в Эрфурте. В конце ее 40-минутного выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт. Полицейские быстро повалили на землю нападавшего и увели его в наручниках.

Представитель «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) Штеффен Квазебарт сообщил, что политик не пострадала. По его словам, нападение «как-то связано с Украиной», а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке.

Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине. Она отмечала, что хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в Бундестаге.

Эрфурт – столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине.