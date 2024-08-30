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Выявленных в Пушкино 120 незаконных мигрантов решили выдворить
Задержанных в подмосковном Пушкино 120 иностранцев решили выдворить из России
Сотрудники подмосковного УМВД обнаружили на складе в Пушкино 120 иностранных граждан, которые находились в России с нарушениями законов, сообщила начальник управления информации и общественных связей структуры Татьяна Петрова.
В ходе рейда против иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ по ст. 18.8 КоАП РФ.
19 мигрантов привлечены к ответственности за нелегальный труд в России по ст. 18.10 КоАП РФ. Еще один – за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 ч.3 КоАП РФ. Среди оштрафованных – уроженцы СНГ и Африки.
«На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. 31 мигрант помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда», – приводятся слова Петровой на сайте ГУ МВД..
Напомним, в четверг появилась информация о том, что власти Крыма собираются ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами на полуострове.