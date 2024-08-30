  • Новость часаФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
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    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Сару Вагенкнехт облили краской в Германии
    Российские войска продвинулись под Купянском
    Дипломат пошутил над уничтожением F-16 «Пэтриотом» на Украине
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    Пентагон пригласил министра обороны Украины обсудить бои в Курской области
    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не хочешь помогать ни армии, ни мирным, а просто хочешь, чтобы было «как раньше»? Так не будет. И не получится быть в стороне.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

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    30 августа 2024, 11:44 • Новости дня

    Выявленных в Пушкино 120 незаконных мигрантов решили выдворить

    Задержанных в подмосковном Пушкино 120 иностранцев решили выдворить из России

    Tекст: Константин Сергеев

    Сотрудники подмосковного УМВД обнаружили на складе в Пушкино 120 иностранных граждан, которые находились в России с нарушениями законов, сообщила начальник управления информации и общественных связей структуры Татьяна Петрова.

    В ходе рейда против иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ по ст. 18.8 КоАП РФ.

    19 мигрантов привлечены к ответственности за нелегальный труд в России по ст. 18.10 КоАП РФ. Еще один – за уклонение от исполнения административного наказания по ст. 20.25 ч.3 КоАП РФ. Среди оштрафованных – уроженцы СНГ и Африки.

    «На каждого иностранца наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. 31 мигрант помещен в специализированное учреждение до исполнения решения суда», – приводятся слова Петровой на сайте ГУ МВД..

    Напомним, в четверг появилась информация о том, что власти Крыма собираются ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами на полуострове.

    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

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    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    29 августа 2024, 19:41 • Новости дня
    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата

    Польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата

    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен быть объявлен персоной нон грата в Польше, заявил польский депутат Януш Ковальский.

    Таким образом Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне, сказанные им на мероприятии в Польше, передает РИА «Новости». Глава украинского МИД заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии.

    «Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» – написал депутат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз.

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    29 августа 2024, 19:53 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    Солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В районе Малой Локни в Курской области украинские военные расстреляли троих детей в возрасте 10-12 лет, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, сообщил заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

    По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.

    Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.

    Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.

    Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.

    Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.

    Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    29 августа 2024, 21:16 • Новости дня
    Появились кадры с пленным ВСУ, единственным выжившим при штурме ИК-11

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети публиковано видео с пленным бойцом ВСУ, участвовавшим в штурме колонии в Малой Локне, которую героически обороняли бойцы ВС России.

    Юрий Радченко – солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады. Был насильно мобилизован в мае 2024 года. После трехмесячного обучения его подразделение отправили на границу с Россией.

    «По прибытии в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом», – рассказывает он, передает «Российская газета».

    Он добавил, что его подразделение «под угрозой смерти» пошло на штурм.

    «Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», – пояснил пленный.

    Напомним, бойцы 30 мотострелкового полка 72 дивизии 44 армейского корпуса превратили здание ИК-11 в настоящую крепость.

    Персонал и заключенные колонии были предварительно эвакуированы. Мотострелки несколько дней бились с превосходящими силами противника.

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    29 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    ВСУ допустили уничтожение «лучшего украинского пилота на F-16» своей ПВО
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    F-16 ВВС ВСУ мог быть сбит «дружеским огнем» собственной ПВО. Такую версию рассматривает Генштаб Украины. В Раде уточняют – американский истребитель был поражен комплексом комплексом Patriot.

    Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».

    «При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

    «Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.

    В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot  «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.

    Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».

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    30 августа 2024, 00:45 • Новости дня
    Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии

    Welt : Напавший в Германии на Сару Вагенкнехт мужчина выкрикивал украинские лозунги

    Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии
    @ Martin Schutt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Известного немецкого политика лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сару Вагенкнехт облили краской во время её публичного выступления в Эрфурте. Нападавший кричал лозунги или на украинском, или на русском языке, сообщил телеканал Welt.

    По данным телеканала, в конце выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт, нападавшего тут же задержали и увели его в наручниках, передает РИА «Новости».

    Кандидат от ССВ Штеффен Квазебарт на выборах в Эрфурте сообщил, что Вагенкнехт не пострадала, а нападавший кричал что-то то «на украинском или на русском языке».

    Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине.

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    29 августа 2024, 13:17 • Новости дня
    Экс-замглавы Минобороны Попов задержан по делу о мошенничестве
    Экс-замглавы Минобороны Попов задержан по делу о мошенничестве
    @ Вадим Гришанкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова возбуждено дело о мошенничестве, следствие полагает, что он обогащался за счет парка «Патриот», заставляя строителей бесплатно обслуживать свой участок в Подмосковье, сообщил Следственный комитет.

    Согласно версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка, обогащался за счет учреждения, он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей к себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет «Патриота».

    Также он через подчиненных принуждал глав коммерческих организаций, работающих по договору с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. За эти работы Попов не платил.

    После этого генерал продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

    СК установил, что в собственности Попова и членов его семьи есть множество объектов недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая стоимость оценивается в более 500 млн рублей. Ведомство проверяет законность приобретения этого имущества.

    Ранее предыдущего директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    По версии следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».

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    29 августа 2024, 12:48 • Новости дня
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    Группировка «Север» начала действовать на Брянском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» подключились к боевым действиям на Брянском направлении, до этого они уже участвовали в боях на Волчанском и Липцовском направлениях, указало Минобороны России.

    Группировка на этих трех направлениях в последние сутки поразила формирования 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 118-й бригады теробороны у Пустогорода (Сумская область), Волчанска и Липцов (Харьковская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила две контратаки украинских штурмовиков из 22-й механизированной бригады. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 185 человек, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Новоукраинки в ДНР, а также отразила три контратаки.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 105 человек, БМП, американскую гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ у Павловки и Степового в Запорожской области. В зоне ее действия украинская сторона потеряла до 45 человек, американский БТР М113, американскую САУ Paladin и две станции РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

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    29 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    В США признали потерю Украиной первого F-16

    WSJ: Украина потеряла первый F-16

    В США признали потерю Украиной первого F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16, подтвердил американский чиновник изданию The Wall Street Journal.

    Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник The Wall Street Journal, передает ТАСС.

    Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

    Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

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    29 августа 2024, 14:12 • Новости дня
    Банк России предупредил о риске глобального финансового кризиса
    Банк России предупредил о риске глобального финансового кризиса
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риск возникновения глобального финансового кризиса сохраняется, его пик может прийтись на середину следующего года, сообщил Банк России (ЦБ).

    Как следует из опубликованного ЦБ проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», произошедшее в последние годы резкое повышение ставок центральными банками является одним из самых быстрых в истории, передает РИА «Новости».

    Сочетание высоких процентных ставок и накопившихся дисбалансов может спровоцировать новый финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008 года, считают в ЦБ.

    В документе отмечается, что в рамках такого сценария первые признаки кризиса могут проявиться уже в начале 2025 года, а его пик придется на вторую и третью четверти года. В ответ на ухудшение ситуации центральные банки будут вынуждены снижать ключевые ставки.

    В начале августа японский индекс Nikkei по итогам торгов обвалился на 12,4%. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему фондовые рынки стали падать один за другим, как карточные домики, может ли это перерасти в финансовый кризис, а затем и в мировой экономический кризис – и как это затронет Россию.

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    29 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Добровинский оценил все варианты Дурова, вплоть до побега в Россию

    Добровинский рассказал, как адвокаты Дурова будут третировать французских следователей

    Добровинский оценил все варианты Дурова, вплоть до побега в Россию
    @ EPA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будут исходить только из этой уверенности», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя освобождение из-под стражи предпринимателя Павла Дурова во Франции. Он не исключил, что при плохом развитии ситуации Дурову придется рассмотреть возможность побега в Россию.

    «В скором времени следователь создаст бригаду для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов», – говорит Добровинский. Вся процедура следствия, по его словам, может занять довольно большое количество времени – до нескольких лет. Адвокаты, безусловно, будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя прокурору.

    «Хорошая группа въедливых коллег может замучить следователя до такой степени, что у него опустятся руки», – предупреждает правозащитник. И поскольку такое действительно бывает, он не исключает, что в ситуации с Дуровым это будет «тот самый случай».

    При этом он подчеркивает, что Дуров может продолжать работать во время следствия. Также юрист не исключает, что предприниматель способен сбежать из Франции, однако вариантов у него мало. «Не знаю относительно ОАЭ, выдают ли они своих граждан или нет, но думаю, что ситуация будет очень для Дурова опасной. Захотят ли ОАЭ портить отношения с Францией. А если на них надавят США, могут выдать его – тогда точно тюрьма и срок. По крайне мере, за побег», – объясняет адвокат.

    Отказаться от гражданства Франции основатель Telegram тоже в теории может, однако это ему не выгодно – будет только хуже, считает собеседник. На суде прокурор республики скажет, что подсудимый еще и пренебрег гражданством страны. Он подчеркивает, что у многих в голове гуляет иллюзия, что если бы предприниматель не был гражданином Франции, тогда все было бы иначе. В действительности никакого отношения наличие или отсутствие какого-либо гражданства не влияет на уголовное дело, арест, приговор и срок, поясняет эксперт.

    «Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда – это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до нее еще надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности. А сбежать из Франции довольно легко. Только что потом?» – заключил Добровинский.

    Напомним, основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Во вторник Дурова освободили из-под стражи. Предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию.

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    29 августа 2024, 15:06 • Новости дня
    Bild: Немецкий 81-летний миллионер женился на 26-летней россиянке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий миллионер Хорст-Дитер Эш, известный в прошлом как успешный предприниматель в сфере строительного машиностроения, женился на 26-летней россиянке, сообщило издание Bild.

    Хорст-Дитер Эш в 1970-х годах основал концерн IBH-Holding, однако бизнес рухнул, а сам предприниматель оказался в тюрьме. В 1980-е годы Эш эмигрировал в США и создал модельное агентство Wilhelmina International в Нью-Йорке, где одним из его бизнес-партнеров был Дональд Трамп, передает «Московский комсомолец».

    Сегодня Эш проживает в Мексике, он отошел от дел. Недавно он женился на гражданке России Алине. Пара обвенчалась в июне, а в мае у них родилась дочь Марселина. Супруги планируют переехать в Европу, отмечает издание.

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    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    29 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге

    «Комсомольская правда»: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге

    СМИ: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров много лет не навещал собственного пожилого отца Валерия Дурова, живущего в Петербурге, сообщают СМИ.

    Валерий Дуров – доктор филологических наук, ранее он преподавал в СПбГУ, сейчас он живет уединенно, пишет «Комсомольская правда».

    Одна из соседок сообщила изданию, что мужчина «еле-еле ходит», поскольку ему много лет. Дети не приезжают к нему, Павел Дуров был тут последний раз семь лет назад.

    «Ни внуков, ни другой родни», – поделилась собеседница.

    Также соседи рассказали, что Дуров-старший проживает в том же доме, где молодость провел его знаменитый сын. Мать создателя Telegram живет в другом месте, отметили они.

    Ранее Павла Дурова поместили под судебный надзор во Франции с обязательством внести залог в размере 5 млн евро и запретили выезжать из страны.

    Коментарии (17)
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    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

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    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

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    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

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