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Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле достигло 11 человек
В результате произошедшей в Нижнем Тагиле трагедии число погибших увеличилось до 11 человек – пострадавшая девочка скончалась в больнице, не приходя в сознание, сообщает пресс-служба администрации города.
Стало известно, что одна из пострадавших в результате обрушения жилого дома девочек скончалась в больнице, передает ТАСС.
«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось», – сообщили в администрации, выразив соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, в результате обрушения подъезда после взрыва в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Десять граждан погибли, еще 16 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
Причиной ЧП в Нижнем Тагиле, приведшего к человеческим жертвам, могло стать ненадлежащее техническое обслуживание газового оборудования. Региональное СУ СК предъявило обвинения газовикам.
Сотрудник компании «Газэкс», которого обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества, помещен под домашний арест до 1 октября.