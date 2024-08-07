Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.12 комментариев
Арестован газовщик делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Обвиняемого во взрыве в Нижнем Тагиле сотрудника «Газэкс» арестовали до 1 октября
Сотрудник компании «Газэкс», которого обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших взрыв газа и обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле с гибелью 10 человек, помещен под домашний арест до 1 октября, сообщает региональная прокуратура.
Как указала пресс-служба ведомства, Ленинский районный суд Нижнего Тагила принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток в отношении сотрудника компании «Газэкс», который, по версии следствия, был причастен к аварии на газопроводе, передает РИА «Новости».
В прокуратуре уточнили, что мужчина входил в бригаду, проводившую техническое обслуживание газового оборудования в доме на улице Сибирская, где впоследствии произошел взрыв.
Ранее сообщалось, что причиной ЧП в Нижнем Тагиле, приведшего к человеческим жертвам, могло стать ненадлежащее техническое обслуживание газового оборудования. Региональное СУ СК предъявило обвинения газовикам.
Напомним, в результате обрушения подъезда после взрыва в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Десять граждан погибли, еще 16 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.