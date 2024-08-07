Арестован газовщик делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Обвиняемого во взрыве в Нижнем Тагиле сотрудника «Газэкс» арестовали до 1 октября

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала пресс-служба ведомства, Ленинский районный суд Нижнего Тагила принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток в отношении сотрудника компании «Газэкс», который, по версии следствия, был причастен к аварии на газопроводе, передает РИА «Новости».

В прокуратуре уточнили, что мужчина входил в бригаду, проводившую техническое обслуживание газового оборудования в доме на улице Сибирская, где впоследствии произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП в Нижнем Тагиле, приведшего к человеческим жертвам, могло стать ненадлежащее техническое обслуживание газового оборудования. Региональное СУ СК предъявило обвинения газовикам.

Напомним, в результате обрушения подъезда после взрыва в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Десять граждан погибли, еще 16 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.