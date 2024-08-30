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В школах Москвы изменили формат линеек к 1 сентября
В преддверии нового учебного года школы Москвы внесли изменения в традиционный формат проведения торжественных линеек. В целях безопасности и с учетом погодных условий было принято решение проводить линейки в помещениях школ без участия родителей, сообщили учителя столичных школ.
Как стало известно, из-за соображений безопасности и учитывая прогнозы погоды, было решено отказаться от традиционных массовых мероприятий на открытом воздухе – вместо этого торжественные линейки будут проводиться непосредственно в школьных зданиях, передает РБК.
Директор одной из московских школ, Майя Булаева, подтвердила эту информацию в ходе прямого эфира для родителей. По ее словам, такое решение было принято во всех школах города.
«В этом году формат будет несколько нетрадиционным: все линейки, в том числе и самая главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях», – указала она.
Кроме того, в этом году родители не смогут присутствовать на школьных линейках. Школы планируют вести онлайн-трансляции мероприятий, чтобы родители могли разделить этот праздник со своими детьми дистанционно.
Также известно, что первый учебный день начнется с традиционного «Разговора о важном».
Ранее в России заблокировали сотни обманывающих родителей перед первым сентября чатов.