Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
В СПЧ призвали к бдительности из-за активизировавшихся перед 1 сентября мошенников
Мошенники активизировались перед 1 сентября и активно создают фейковые чаты для сбора средств якобы на школьные нужды, сообщили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), призвав родителей и школьников к бдительности.
По данным СПЧ, мошенники стали создавать групповые чаты от имени директоров школ или классных руководителей, проводя сбор средств якобы на нужды класса или школы, всего было заблокировано уже более 400 таких чатов, передает ТАСС.
Как сообщила глава рабочей группы СПЧ по вопросам образования, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода, необходимо подвергать все сомнению и перепроверять любую информацию, поступающую через гаджеты.
По ее словам, мошенники используют дубликаты профилей министров, директоров школ, классных руководителей, сотрудников органов управления образованием, омбудсменов, губернаторов. В СПЧ рекомендовали не переходить по ссылкам для голосования, созваниваться с теми, кто просит предоставить данные или деньги, объяснять детям, что они могут стать жертвой мошенников. О любом факте противоправных действий в СПЧ призвали сообщать в правоохранительные органы.
Ранее член СПЧ, глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко заявила, что уголовное наказание для кибермошенников и цифровых террористов должно быть ужесточено.