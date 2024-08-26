В СПЧ призвали к бдительности из-за активизировавшихся перед 1 сентября мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным СПЧ, мошенники стали создавать групповые чаты от имени директоров школ или классных руководителей, проводя сбор средств якобы на нужды класса или школы, всего было заблокировано уже более 400 таких чатов, передает ТАСС.

Как сообщила глава рабочей группы СПЧ по вопросам образования, детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода, необходимо подвергать все сомнению и перепроверять любую информацию, поступающую через гаджеты.

По ее словам, мошенники используют дубликаты профилей министров, директоров школ, классных руководителей, сотрудников органов управления образованием, омбудсменов, губернаторов. В СПЧ рекомендовали не переходить по ссылкам для голосования, созваниваться с теми, кто просит предоставить данные или деньги, объяснять детям, что они могут стать жертвой мошенников. О любом факте противоправных действий в СПЧ призвали сообщать в правоохранительные органы.

Ранее член СПЧ, глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко заявила, что уголовное наказание для кибермошенников и цифровых террористов должно быть ужесточено.