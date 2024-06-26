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«Белый Интернет» предложил ужесточить наказание для цифровых террористов
Уголовное наказание для кибермошенников и цифровых террористов должно быть ужесточено, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.
«Белый Интернет» призывает к ужесточению наказаний в отношении телефонного терроризма в УК РФ. Звонки от мошенников, в результате которых люди теряют свои последние деньги, не что иное, как терроризм. Особенно, учитывая, что подавляющее большинство таких мошенников – представители недружественных государств, передает РАПСИ.
«Зачастую дело не ограничивается кражей средств, мошенники идут дальше, заставляя своих жертв выполнять противоправные действия для дестабилизации общественной ситуации внутри страны. Для искоренения такого вида преступления его исполнители должны действительно опасаться наказания. А для этого нам необходимо кардинально ужесточить ответственность за телефонный терроризм», – отметила Сидоренко на XII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Также Сидоренко предлагает сделать более лояльной правоприменительную практику в отношении жертв телефонных мошенников и создать фонд защиты потерпевших от таких преступлений. При развитии современных технологий находить преступников со временем будет проще, а решение судов о признании их потерпевшими помогут жертвам в будущем, уточнила Сидоренко.
Петербургский международный юридический форум – это крупнейшая платформа для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях.
ПМЮФ был учрежден в 2011 году. В соответствии с указом президента России от 15 февраля 2022 года №55 форум проводится Минюстом России и Фондом Росконгресс ежегодно.