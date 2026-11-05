Минимальный возраст для управления электросамокатами установили в ОАЭ

WAM: В ОАЭ разрешили управлять электросамокатами с 15 лет

Tекст: Денис Тельманов

Согласно новому федеральному закону о дорожном движении ОАЭ, который вступает в силу 1 января 2027 года, для управления электровелосипедами, электросамокатами и мопедами потребуется специальное разрешение, передает РИА «Новости» со ссылкой на WAM.

«Правила предусматривают, что заявитель на получение разрешения должен быть не моложе 15 лет, а срок действия разрешения составляет три года», – отмечает агентство.

Уточняется, что использовать эти транспортные средства можно будет только на определенных маршрутах и дорогах, установленных местными властями в каждом эмирате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет выступил с инициативой полностью запретить управление средствами индивидуальной мобильности для подростков.

В апреле в Петербурге предложили разрешить использовать электросамокаты только лицам старше 16 лет.

В 2024 году Минтранс заявил о подготовке изменений в правила дорожного движения для увеличения минимального возраста управления электросамокатами до 16 лет.