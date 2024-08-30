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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    30 августа 2024, 06:50 • Новости дня

    Разведчики нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

    Tекст: Вера Басилая

    Разведчики «Южной» группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили в Министерстве обороны России.

    Операторы «Южной» группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении, после чего нанесли поражение по цели с тыла. В результате попадания были уничтожены оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области.

    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

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    29 августа 2024, 07:23 • Новости дня
    Николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Киев будет потрясен, если узнает о масштабах поддержки России среди украинских бизнесменов, чиновников и других влиятельных лиц.

    По его словам, значительная часть украинского населения испытывает глубокую неприязнь к действующей власти и активно содействует России в рамках спецоперации. Многие из тех, кто оказывает помощь, занимают высокие посты и обладают значительным влиянием, передает «Комсомольская правда».

    Представитель подполья также отметил, что участники движения не преследуют материальной выгоды и действуют исключительно из убеждений.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    29 августа 2024, 08:12 • Новости дня
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    ЦРУ признало успехи российской армии в Донбассе
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска добиваются успехов на Красноармейском направлении, не исключена возможность освобождения Красноармейска (украинское название – Покровск), заявил замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

    По его словам, бои в этом районе длятся уже несколько недель, и российские силы демонстрируют определенные достижения, передает ТАСС.

    В ходе выступления на конференции по безопасности в США Коэн отметил, что российские войска ведут успешные наступательные операции в районе города и добиваются там определенных успехов.

    По его мнению, российские силы могут взять Красноармейск под контроль.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    29 августа 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    Стало известно о взрывах в Киевской области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в Киевской области в четверг на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский канал «Новости. LIVE».

    Как говорится в сообщении, взрывы звучат в Киевской области, передает РИА «Новости», однако подробностей не приводится.

    Ранее в четверг украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрывы слышны в Киеве и за городом на фоне воздушной тревоги.

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    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    29 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли более 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    29 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы

    Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидированы более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».

    Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

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    29 августа 2024, 08:25 • Новости дня
    ЦИПсО попытался выдать бои под Кременной за «прорыв обороны России»

    Марочко: Специалисты ЦИПсО пытаются выдать бои под Кременной за прорыв линии обороны ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники Центров информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) пытаются выдать активизацию подразделений ВСУ в Серебрянском лесу у Кременной за прорыв линии обороны российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, начали активно сокращать пространство между позициями в Серебрянском лесу, что командование ВСУ пытается выдать за прорыв линии обороны ВС России, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что занятие серых зон ЦИПсО подает как успешные действия вооруженных формирований Украины, при этом они умалчивают, что это увеличивает ежедневные потери и затрудняет снабжение передовых подразделений украинских боевиков.

    Ранее сотрудники ЦИПсО для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов.

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    29 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    Пленный: К гибели журналиста Еремина могут быть причастны бойцы 58-й бригады ВСУ

    Пленный: К гибели журналиста «Известий» Семена Еремина могут быть причастны бойцы 58-й бригады ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ могут быть причастны к гибели журналиста «Известий» Семена Еремина, рассказал сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Роберт Погорелов.

    По его словам, причастным мог быть 15-й батальон 58-й бригады, передает ТАСС.

    Погорелов добавил, что это были регулярные украинские войска, которые весной 2024 года отвечали за территорию, где погиб Еремин.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что 58-я мотопехотная бригада ВСУ регулярно попадает в сводки Минобороны России как подразделение, по которому наносит удары группировка «Восток».

    Ранее в Москве высадили кедровую аллею в память о погибших в ходе боевых действий военкорах.

    Напомним, военкор Семен Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.

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    29 августа 2024, 12:38 • Новости дня
    ВС России поразили склад ракет Storm Shadow

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки уничтожили склад с британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России также поразили нефтебазу, обеспечивавшую ВСУ топливом, скопления живой силы и военной техники украинской армии в 135 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили три французские управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 36 дронов.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил три украинских безэкипажных катера.

    С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 649 дронов, 575 ЗРК, 17 593 танка и других бронемашин, 1426 машин РСЗО, 13 741 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    29 августа 2024, 08:42 • Новости дня
    Сторонник РДК признал вину по делу о подготовке теракта в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторонник запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник РИА «Новости», мужчине предъявлено обвинение по статье о приготовлении к теракту. Он уже признал вину и в настоящее время находится под арестом.

    Ранее ФСБ задержала в Москве организаторов ячейки РДК.

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    29 августа 2024, 09:46 • Новости дня
    Десантники сорвали ротацию сил ВСУ пуском ракеты из ПТРК «Корнет»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ПТРК «Корнет» группировки «Днепр» поразил формирования ВСУ, производившие ротацию сил на правом берегу Днепровского лимана, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, разведка обнаружила в доме на побережье Днепровского лимана пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, откуда велось наблюдение, передает ТАСС.

    Там добавили, что, дождавшись момента, когда к ПВД подъедет автомобиль с военными для ротации, расчет «Корнета» навел его на цель и запустил ракету. В Минобороны добавили, что в результате попадания была сорвана ротация сил противника, уничтожено шесть военнослужащих ВСУ.

    Ранее казачья бригада «Днепр» из ПТРК «Корнет» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием.

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    29 августа 2024, 17:19 • Новости дня
    Российский вертолет Ка-52М ударил ракетами по ВСУ в Курской области

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские военные с помощью вертолета Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Удар ВС России нанесли по разведанным целям противника в приграничье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылет.

    Ранее сообщалось, что противник в Курской области потерял за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники.


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    30 августа 2024, 02:15 • Новости дня
    ПВО за час уничтожила восемь украинских БПЛА над Брянской областью

    Богомаз: Системы ПВО за час уничтожила восемь украинских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО в течение часа обнаружила и уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В Telegram-канале Богомаз сообщил, что восемь дронов были уничтожены силами ПВО Минобороны России. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

    Ранее ночью над Брянской областью были уничтожены два дрона.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      9 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

      38 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

      22 комментария
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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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