В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Разведчики нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Разведчики «Южной» группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили в Министерстве обороны России.
Операторы «Южной» группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении, после чего нанесли поражение по цели с тыла. В результате попадания были уничтожены оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области.