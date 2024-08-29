В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Талибы запретили MMA из-за противоречия шариату
Правящая в Афганистане группировка «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретила смешанные боевые искусства (ММА) как вид спорта, говорится на портале RMC Sport.
Сообщается, что соответствующий приказ издала полиция нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока. Основанием стало расследование на соответствие спорта исламским законами и шариату, сообщает «Чемпионат».
В заявлении указывается, что ММА «имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама».
Ранее сообщалось, что талибы запретили женщинам выступать и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ