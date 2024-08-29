В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Минобороны Израиля заявило о разгроме большей части батальонов ХАМАС
В секторе Газа ликвидирована значительная часть батальонов и бригад палестинского движения ХАМАС, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант, его слова распространила пресс-служба ведомства.
По словам Галанта, «большинство бригад и батальонов ХАМАС были разгромлены» в течение последних 11 месяцев, передает ТАСС.
В частности, израильские войска ликвидировали военного главу ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа, сказал израильский министр.
Ранее Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе.