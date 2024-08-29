Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ

Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика

На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ, учившегося пилотировать F-16

Tекст: Кристина Цыцура

«Скорее всего, Месь погиб 26 августа. Как раз в этот день российские войска наносили массированный ракетный удар. Вероятно, плотно прилетело и по аэродромам Коломыя и Староконстантинов», – сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным украинских СМИ, Месь был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

Кроме того, уточняется, что подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Кроме того, пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в США.

Отмечается, что летчики ВСУ и технический состав на аэродромах в случае ударов становятся «такой же целью, как и электростанции». Также автор поста добавил, что данные о гибели летчика, скорее всего, будут держаться в секрете.

Ранее появилась информация об уничтожении первого истребителя F-16 на территории Украины. По предварительным данным, ВС России поразили самолет в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

