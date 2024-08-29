  • Новость часаВ МИД России заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ
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    Военным потребовался универсальный мессенджер
    Погиб учившийся пилотировать в США F-16 украинский летчик
    Вагенкнехт назвала Шольца «вассальным канцлером»
    Врач-эндокринолог назвала норму сахара в крови у детей
    Дурову грозит до десяти лет тюрьмы по предъявленному обвинению
    ВС России нанесли удар по складам ВСУ и сортировочной станции в Сумах
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ (ВИДЕО)
    В ЕС возникли разногласия из-за отправки инструкторов на Украину
    Автором канала с фейками о Курске оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война стала не политикой, а вопросом выживания

    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    12 комментариев
    29 августа 2024, 06:35 • Новости дня

    Посольство Мексики подтвердило гибель наемника на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Мексики в Киеве подтвердило гибель наемника ВСУ Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы на Украине, сообщили в МИД Мексики.

    Дипломаты уточнили, что факт гибели мексиканского наемника им подтвердили украинские власти. Отмечается, что Мендома не входил в состав мексиканских вооруженных сил, передает ТАСС.

    Боевик Карлос Мендоса приехал на Украину в июле, а спустя месяц был убит точным попаданием артиллерийского снаряда. Тело наемника отправят для похорон на родину, в Мексику.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    28 августа 2024, 21:10 • Новости дня
    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика

    На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ, учившегося пилотировать F-16

    Подтверждена гибель учившегося в США пилотировать F-16 украинского летчика
    @ Office of the President of Ukraine/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук сообщил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.

    «Скорее всего, Месь погиб 26 августа. Как раз в этот день российские войска наносили массированный ракетный удар. Вероятно, плотно прилетело и по аэродромам Коломыя и Староконстантинов», – сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

    По данным украинских СМИ,  Месь был зачислен в личный состав воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

    Кроме того, уточняется, что подполковник Месь погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. Кроме того, пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в США.

    Отмечается, что летчики ВСУ и технический состав на аэродромах в случае ударов становятся «такой же целью, как и электростанции». Также автор поста добавил, что данные о гибели летчика, скорее всего, будут держаться в секрете.

    Ранее появилась информация об уничтожении первого истребителя F-16 на территории Украины. По предварительным данным, ВС России поразили самолет в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/DPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинская сторона использует для распространения фейков и дезинформации не только ботов, но и целые каналы, которые могут выглядеть как «живые», таким Telegram-каналом является «Курск сейчас», сообщили авторы «Войны с фейками». Удалось установить, что за ним стоит бывшая московская журналистка Карина Орлова, уехавшая в США еще до начала СВО.

    «Курск сейчас» постепенно менял тематику постов в сторону негатива в адрес России, а также создавал иллюзию честности, сообщили разоблачители подобного контента в публикации.

    Канал выражал сомнение в правильности СВО, а также одним из первых сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинут на Нобелевскую премию мира.

    «Работа OSINT-аналитиков «Войны с фейками» помогла установить: за каналом, маскирующимся под обычный курский паблик, стоят ЦИПсО, а его владельцем является обиженная на Россию журналистка, покинувшая страну еще до начала СВО. Канал был выкуплен в августе 2022 года, покупателем же выступила некая Елена, проведя оплату криптовалютой», – говорится в сообщении.

    Сейчас автор, публикующий посты в «Курске сейчас», бывшая российская журналистка Карина Орлова проживает в США. Она активно поливает грязью РФ в социальных сетях, публично одобрила вторжение ВСУ в Курск. 

    Канал «Курск сейчас» был создан в 2019 году под другим брендом (назывался Mobilenews46) и на протяжении нескольких лет имел устойчивое число подписчиков – в пределах 10 тысяч. Стремительный рост начался в апреле текущего года, а пика в 50 тысяч достиг после вторжения ВСУ в Курскую область. Естественный прирост был вызван повышенным интересом жителей региона к происходящим событиям. При этом канал за счет своего «веса» попал в поисковые выдачи по запросу «Курск», что создает главную опасность для жителей.

    Среди публикаций канала  c 6 августа заметно странное сочетание: стандартные для любого российского паблика посты перемежаются с паническими заявлениями о контроле ВСУ над населенными пунктами, там также высказываются претензии к российскому руководству, чаще всего безосновательные.

    Сам канал «Курск сейчас» связан репостами с других фейковых каналов, которые практически одинаково освещают информацию, но от себя добавляют необходимые им детали, создавая тем самым напряжение или сомнение у читателей.

    «Разоблачить такой канал самостоятельно непросто, администраторам этой площадки удалось ввести в заблуждение как местных, так и федеральных журналистов. Призываем всех активно жаловаться на этот канал и писать в комментариях предупреждения о том, что авторы – не те, за кого себя выдают», – отмечают авторы «Войны с фейками».

    Читатели газеты ВЗГЛЯД также обратили внимание на рекламную активность «Курск сейчас» в Telegram-каналах региона, освещающих, в том числе обстановку в Судже и других населенных пунктах области. Сейчас эти рекламные посты удалены.

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    28 августа 2024, 13:32 • Новости дня
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имеет альтернативные маршруты поставок газа в Европу, когда как решение Киева прекратить транзит российского газа по территории Украины нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России есть альтернативные планы поставок голубого топлива в Европу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что решение Киева отказаться от транзита российского газа нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей – они будут вынуждены платить за газ гораздо больше, что негативно скажется на конкурентоспособности их промышленности.

    «Цены на газ значительно вырастут, что приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни населения», – сказал представитель Кремля.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

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    28 августа 2024, 18:41 • Новости дня
    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

    Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

    Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.

    На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

    Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

    Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

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    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украина неспособна достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина не обладает мощностями, позволяющими самостоятельно создавать новые АЭС. Офису Зеленского придется обращаться за помощью к американским фирмам и банкам, однако это приведет к колоссальному удорожанию электроэнергии для будущих потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее на Украине заявили о намерении достроить Чигиринскую АЭС.

    «Речь идет о производственной площадке Чигиринской ТЭЦ, которую еще в советское время несколько раз переименовывали в АЭС. Строительных работ данный бюрократический процесс не касался. Проект находился на самой ранней стадии возведения: конструировались здания гуманитарного характера, в частности панельные жилые дома для работников будущей станции», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Сейчас же Украина заявляет о планах по возведению полноценной АЭС с энергоблоками по американской технологии АР1000. Данный реактор уже используется в Китае, однако Поднебесная отказалась от очередной установки этого оборудования. Официальная причина решения не оглашалась, однако вполне возможно, что Пекин был не удовлетворен качеством разработки США. В самих Штатах судьба АР1000 также складывается не лучшим образом», – уточняет он.

    «Что касается Украины, единственной страной, кто может выдать ей кредит на возведение новой станции, являются США. Скорее всего, офис Зеленского получит деньги лишь с условием оформления займа с рыночной ставкой. В текущих условиях это может стать колоссальным бременем для экономики страны», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, обслуживание кредита в этом случае ляжет на плечи потребителей. Однако в таком случае создание АЭС теряет всякий смысл, поскольку главная задача данного объекта – обеспечение населения дешевой энергией. Тем не менее сама по себе площадка Чигиринской ТЭЦ хорошо подходит для конструирования станции», – уверен он.

    «Фактически она находится в центре страны, что может позволить ей поставлять электричество во многие регионы Украины. Однако против проекта по экологическим причинам могут выступить соседние государства ЕС. Кроме того, строительные работы придется вести в условиях военного времени. Данный факт значительно повышает риски. Офису Зеленского придется искать застройщика, готового пойти на эти риски», – уточняет собеседник.

    «Искать его определенно придется за рубежом. У Украины в настоящий момент нет необходимых ресурсов для возведения АЭС. Потенциал советского времени был полностью растерян. Поэтому заявленный проект, вероятно, постепенно превратится в очередную коррупционную схему», – считает эксперт.

    На этом фоне он указал на масштабы воровства на Украине: чиновники умудряются «делать деньги на военных подрядах и гуманитарке». «Они присваивают это себе, а потом перепродают через розничную сеть, а иногда и реэкспортируют под видом украинского продовольствия. В случае с атомной отраслью провести подобные схемы будет сложнее, потому что придется воровать на американской стороне, а не на украинской. Но и здесь будут найдены подходы», – считает спикер.

    «Офис Зеленского руководствуется стратегией: «Если могут дать деньги – проси их на любой проект». Сейчас в этой стране умоляют о займах на любой разрушенный мост. Представители атомного сектора, скорее всего, решили, что им тоже можно попытаться залезть в кормушку», – заключил Анпилогов.

    Ранее украинская компания «Энергоатом» заявила о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области. Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине, предусмотренной на период до 2050 года.

    Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров. «Энергоатом» намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин. Сейчас населенный пункт представляет собой улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.

    Напомним, решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС в Киеве обсуждают с осени 2022 года.

    Кроме того, для усиления энергетической безопасности страны «Энергоатом» проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Как сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, правительство по-прежнему планирует покупку двух реакторов российского производства ВВЭР-1000 у Болгарии.

    Также на Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6. Эти устройства будут первыми из тех девяти, что американская компания Westinghouse собирается создать на Украине. Глава «Энергоатома» Котин заявлял, что после запуска строящихся блоков ХАЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман в свою очередь отмечал, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива.

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    28 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Cотрудникам военкоматов Украины разрешили стрелять на поражение при задержании уклонистов
    Cотрудникам военкоматов Украины разрешили стрелять на поражение при задержании уклонистов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волынском областном военкомате заявили, что в случае угрозы жизни сотрудники украинских военкоматов будут открывать огонь на поражение.

    «До личного состава территориальных центров комплектования доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение», – говорится в сообщении областного военкомата, передает РИА «Новости».

    «Шутки закончились. Хотели по закону? Будет по закону», – добавили в военкомате.

    Ранее Волынское областное управление нацполиции сообщило, что неизвестный ночью открыл огонь по охранявшим военкомат в Луцке военнослужащим, один получил ранение.

    Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

    В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

    Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.

    Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сбежал от сотрудников военкомата, угрожая пистолетом.

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    29 августа 2024, 00:02 • Новости дня
    В Курской области заметили пытавшую пленных медика ВСУ с позывным «Каннибал»

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады специального назначения ВСУ с позывным «Каннибал», известная издевательствами над пленными, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В украинских СМИ, известная пытками над пленными «врач» 82-ой отдельной бригады специального назначения ВСУ с  позывным «Канибал» по имени Варвара заявляла о ненависти к россиянам, и едет в Курскую область «убивать и мучить». Она отметила, что ей «без разницы будет это ребенок, женщина или старик», пишет «Российская газета» со ссылкой на военкора Евгения Лисицына.

    Ранее украинский пленный сообщил, что военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области.

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    28 августа 2024, 17:18 • Новости дня
    Самарскую художницу заподозрили в госизмене и изготовлении взрывчатки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительницу Самары и художницу Ирину Измайлову обвинили в государственной измене и изготовлении взрывчатых веществ по заданию украинских спецслужб, сообщила адвокат Евгения Рыжкова.

    В 2022 году Измайлова в ходе отпуска в Кишиневе познакомилась с представителями украинских спецслужб, они заставили ее изготовить взрывчатку, угрожая проживающим на Украине родственникам, пояснила Рыжкова РИА «Новости».

    Дальнейшие инструкции по использованию взрывчатки ей не поступали, пояснила юрист. Измайлова изготовила взрывчатое вещество в домашних условиях, но позже одумалась и уничтожила его.

    В августе 2023 года у нее прошли обыски, правоохранители нашли стол, где изготавливалась взрывчатка, на нем было 0,25 грамма вещества.

    Дело завели об изготовлении взрывчатки, подозреваемая признала вину по этой части.

    Позже в отношении Измайловой завели дело о госизмене и о хранении взрывчатки. По этой статье художнице грозит до 25 лет лишения свободы. Рыжкова пояснила, что ее клиент не признает вину в госизмене и хранении взрывчатки.

    В региональном управлении ФСБ не комментируют информацию по этой ситуации.

    Согласно данным открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская, она публиковала в Сети свои иллюстрации и портреты.

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    28 августа 2024, 18:30 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена готова развязать Киеву руки на применение западного оружия для нанесения ударов по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США и Украина обсуждают увеличение глубины ударов по России, Захарова заявила, что «киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», передает ТАСС.

    «Более того, в администрации [президента США Джо] Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому – я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

    Ранее администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения.

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    28 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам ВСУ и сортировочной станции в Сумах

    Подполье: Склады ВСУ и сортировочная ж/д станция поражены в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    Склады и железнодорожная сортировочная станция, где распределяют боеприпасы по подразделениям ВСУ, поражены в городе Сумы на Украине, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, в районе сортировочной части железнодорожного вокзала находятся склады, где происходит распределение боекомплекта по подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.

    Утром в понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, а в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре.

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    28 августа 2024, 11:41 • Новости дня
    В Польше признали невозможность поставлять оружие Украине

    Минобороны: Польша больше не в состоянии поставлять Украине вооружения

    В Польше признали невозможность поставлять оружие Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша уже передала Украине все вооружения, которые могла ей поставить, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, все, что в Польше могли передать Украине, уже передано, причем на много миллиардов, передает ТАСС.

    Глава Минобороны указал, что для него «безопасность польского государства всегда является высшей целью и все решения, которые Польша по этому вопросу принимает, принимаются с учетом безопасности польского государства».

    Косиняк-Камыш добавил, что в Киеве должны понять, что Польша должна сохранять свои возможности – и это является приоритетом.

    Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов).

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    28 августа 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.

    По данным пресс-службы УФСБ РФ по ДНР, задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства лицам, планировавшим совершить теракты на территории ДНР, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий жительница Мариуполя была задержана.

    В ходе следственных действий задержанная дала признательные показания, в которых подробно рассказала о своей роли в преступной схеме и назвала других лиц, причастных к организации терактов.

    Ранее ФСБ предотвратила подрыв релейного шкафа в Белгородской области.

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    В России изменены правила депортации несовершеннолетних иностранцев

    Китаю удался торговый удар по Европе

    Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности

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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

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    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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