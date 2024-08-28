Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Захарова заявила об оправдании Западом преступлений Киева
Запад, делая заявления о возможности использования Украиной западного оружия для атак на Курскую область, фактически оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Эти высказывания, включая слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и представителей оборонного ведомства США, являются ничем иным, как оправданием и поощрением киевского режима», – передает РИА «Новости» ее слова.
Она также подчеркнула, что спонсорство терроризма является одним из самых серьезных преступлений, зафиксированных в законодательствах западных стран.
Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине «совершать контрудары» по России с использованием американского оружия в контексте террористического нападения на Курскую область.