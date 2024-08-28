В Италии оценили шансы Трампа прекратить конфликт на Украине

Tекст: Александра Юдина

В частности, политолог счел это возможным только в том случае, если «предложение Трампа» устроит президента России Владимира Путина, передает RT.

Орсини отметил, что с начала спецоперации ВС России стали сильнее, а ВСУ не выиграли ни одной значимой битвы, а через год станут еще слабее.

Кроме того, политолог добавил, что Евросоюз тоже со временем стал слабее, когда как Россия укрепляет связи со своими союзниками.

Ранее Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область.