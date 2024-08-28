Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
В Италии оценили шансы Трампа прекратить конфликт на Украине
Итальянский политолог Алессандро Орсини заявил газете Il Fatto Quotidiano, что кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить конфликт на Украине.
В частности, политолог счел это возможным только в том случае, если «предложение Трампа» устроит президента России Владимира Путина, передает RT.
Орсини отметил, что с начала спецоперации ВС России стали сильнее, а ВСУ не выиграли ни одной значимой битвы, а через год станут еще слабее.
Кроме того, политолог добавил, что Евросоюз тоже со временем стал слабее, когда как Россия укрепляет связи со своими союзниками.
Ранее Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область.