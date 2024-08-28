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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

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    28 августа 2024, 14:57 • Новости дня

    В Италии оценили шансы Трампа прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский политолог Алессандро Орсини заявил газете Il Fatto Quotidiano, что кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить конфликт на Украине.

    В частности, политолог счел это возможным только в том случае, если «предложение Трампа» устроит президента России Владимира Путина, передает RT.

    Орсини отметил, что с начала спецоперации ВС России стали сильнее, а ВСУ не выиграли ни одной значимой битвы, а через год станут еще слабее.

    Кроме того, политолог добавил, что Евросоюз тоже со временем стал слабее, когда как Россия укрепляет связи со своими союзниками.

    Ранее Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область.

    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

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    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    28 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС

    Украинский «Энергоатом» собрался завершить замороженную в 1989 году стройку Чигиринской АЭС

    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС
    @ Край Х/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская энергетическая компания «Энергоатом» хочет достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, проект заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила компания.

    Компания сообщила, что «готовится к реализации проекта по строительству», ведется поиск «новых площадок для строительства». Самым перспективным назван «Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области», передает РИА «Новости».

    Там хотят построить четыре новых энергоблока по американской технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине. Программа предусмотрена на период до 2050 года.

    Под проект выделен участок площадью более 38 га. Планируется возродить населенный пункт Орбита. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что из Орбиты хотят сделать «один из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша».

    Кроме того, идут ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках Хмельницкой АЭС, где хотят построить реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству пятого и шестого энергоблоков по американской технологии.

    Напомним, украинский министр энергетики Герман Галущенко в январе заявил, что строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года.

    В 2023 году сообщалось, что Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Американцы методом проб и ошибок пытаются добиться совместимости своего топлива с реакторами советской постройки, что грозит аварийными ситуациями. Украина будет выступать как субподрядчик, дешевая сырьевая база и полигон для американцев.

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    27 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство задумало выкупить два ядерных реактора ВВЭР-1000, произведенные Россией, заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

    Киевский режим нуждается в атомной энергетике, потому намерен закупить эти реакторы у Болгарии, сказал Галущенко Politico, передает РИА «Новости».

    Он добавил, с помощью этих реакторов рассчитывают расширить Хмельницкую атомную электростанцию на западе Украины.

    В январе Галущенко заявлял о строительстве четырех новых ядерных реакторов летом или осенью 2024 года, он пояснял, что два из них построят на основе оборудования российского производства, которое закупят у Болгарии.

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    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

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    27 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Медведев оценил важность советских запасов оружия

    Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

    Медведев оценил важность советских запасов оружия
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с поставками оружия в российскую армию в настоящее время благополучна, хоть и не идеальна, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он оценил роль созданного еще в СССР запаса оружия при проведении СВО.

    По его словам, несмотря на то что в начале спецоперации на Украине существовали определенные опасения относительно темпов производства военной техники, в настоящее время положение дел можно охарактеризовать как «благополучное», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия до сих пор использует запас оружия СССР. По окончании спецоперации планируется производить оружие в объемах, сравнимых с теми, что были после 1945 года, сообщил Медведев. «Когда закончится активная часть СВО – дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, – нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в каких когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий», – сказал зампред Совбеза России.

    «Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было – то все», – объяснил Медведев. «Нашим врагам ведь весь мир поставляет. А мы на самообеспечении», – добавил он.

    Ранее Медведев заявил, что СВО изменила военную науку.

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    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

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    28 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»

    Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»

    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

    Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.

    Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».

    По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.

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    27 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию, пояснил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

    Он заявил, что на Курской атомной электростанции в Курчатове зафиксированы следы ударов беспилотников, передает ТАСС.

    По его словам, атомная станция не должна быть «объектом военных действий» ни при каких условиях. Глава агентства пояснил, что Курская АЭС – это работающий атомный объект, там совершенно другие эксплуатационные температуры, в случае внешнего воздействия на станцию последствия «могут оказаться крайне серьезными».

    Напомним, Гросси прибыл во вторник в Курчатов, где находится Курская АЭС.

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    27 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сложилась сложная общественно-политическая и оперативная обстановка, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в СКФО.

    В округе растет число экстремистских и террористических преступлений, заявил Шойгу, напомнив о теракте в Дагестане в июне этого года, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших в результате нападения боевиков в республике 23 июня выросло до 22, среди жертв произошедшего 17 полицейских.

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    28 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР

    Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб

    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Из города Селидово в ДНР, который контролируют вооруженные силы Украины, уехали украинская администрация и «все службы», в том числе коммунальные, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».

    Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.

    При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.


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    28 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

    Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта

    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявлено обвинение в подготовке теракта, сообщили в правоохранительных органах.

    Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».

    Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.

    Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.

    В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.

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    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    27 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Зеленский: Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа
    Зеленский: Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Он подчеркнул, что в вопросе о продлении договора «поставлена точка», передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в случае запроса из Европы Украина готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему.

    В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку находится в процессе переговоров с Москвой о возможности продления транзита газа через Украину.

    В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения.

    Коментарии (18)
    27 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    Мишустин призвал пятикратно нарастить выпуск беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства беспилотных летательных аппаратов в России необходимо увеличить более чем в пять раз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о нацпроектах на 2025-2030 годы.

    Мишустин отметил важность активного создания в России собственной технологической и производственной базы, передает РИА «Новости».

    «Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», – сказал он.

    Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции.

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