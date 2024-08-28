Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Коренево, Кремяного и Малой Локни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также сорваны попытки атак в сторону Спального, Ольговки и Русской Конопельки, ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 75 человек, танк и восемь бронемашин. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Красноктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагостя и Южного.

Авиация ударила по сосредоточениям личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в Сумской области.

Украинская сторона на Курском направлении за сутки потеряла до 380 человек и 30 единиц бронетехники, включая танк, БМП, 28 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7 тыс. человек, 74 танка, 35 БМП, 62 БТРа, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.