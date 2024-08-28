Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
СМИ: Полковник СБУ Сергийчук погиб при взрыве в Кривом Роге
Бывший руководитель украинской Черкасской области и полковник службы безопасности Украины Сергей Сергийчук погиб в возрасте 53 лет, сообщает украинская пресса.
Сергийчук погиб при взрыве в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Администрация региона подтвердила смерть экс-главы региона, она не раскрыла обстоятельства, при которых тот умер.