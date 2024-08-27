Эксперт дала совет, как угомонить засоряющих болтовней школьные чаты родителей

В Родительской ассоциации рассказали, как угомонить болтающих не по делу в школьном чате родителями

Tекст: Татьяна Косолапова

С началом учебного года родители школьников возвращаются к общению в школьных чатах. Однако зачастую в них появляются участники, которые склонны устраивать конфликты или вести бессодержательные разговоры. В результате остальным родителям приходится просматривать сотни сообщений, чтобы не пропустить действительно важную информацию.



«Это и правда большая проблема и многие родители с ней сталкиваются. Конечно, никакого прописанного запрета разводить пустые беседы в родительском чате нет, но и созданы они не для пустословия. На этот счет я могу дать две рекомендации. Первая – для учителей, и я о ней говорю постоянно: педагоги, пожалуйста, выйдите из всех классных чатов, чтобы там остались только родители, их комментарии и обсуждения», – говорит Шевченко.

Она отмечает, что если учителю что-то надо оперативно сообщить, то должен быть отдельный чат, где функция только одна – информационное оповещение о наиболее важных событиях или каких-то изменениях. Для родителей должен быть запрет на комментарии в этом чате.

«Вторая рекомендация уже напрямую касается родителей. Нужно понимать, что родительский чат – это дело добровольное. И поскольку учителя в этом родительском чате быть не должно, то и разговоры могут быть разные. Но если все превратилось в пустую болтовню, или хуже – начинается ссора, то здесь дипломатично сначала предупредить некорректно ведущего участника. То есть так и следует писать, что если беседа будет продолжена в таком тоне, то я выйду из чата. И выходите», – советует директор по развитию Национальной родительской ассоциации.

Собеседница подчеркивает, что если в чате люди болтают, то нет в нем ничего важногои не стоит тратить на него свое время. И как только один-два человека демонстративно выйдут из диалога после таких пространных обсуждений, это заставит болтунов задуматься. Нередко в таком случае позже создается новый чат для обсуждения важных вопросов, где родители ведут себя более сдержанно, корректно и по делу.

Ранее в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что в России перед первым сентября активизировались мошенники, которые активно создают фейковые чаты для сбора средств якобы на школьные нужды. Таких бесед уже заблокировано более 400. В связи с этим родителей призвали к бдительности.