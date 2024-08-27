Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?8 комментариев
Эксперт дала совет, как угомонить засоряющих болтовней школьные чаты родителей
В Родительской ассоциации рассказали, как угомонить болтающих не по делу в школьном чате родителями
Если в школьном ате родители устраивают ссоры или разводят пустую болтовню, то такой чат надо покинуть. А у каждого учителя должен быть свой чат, где он сообщает только важную информацию и куда нельзя писать родителям, сказала газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.
С началом учебного года родители школьников возвращаются к общению в школьных чатах. Однако зачастую в них появляются участники, которые склонны устраивать конфликты или вести бессодержательные разговоры. В результате остальным родителям приходится просматривать сотни сообщений, чтобы не пропустить действительно важную информацию.
«Это и правда большая проблема и многие родители с ней сталкиваются. Конечно, никакого прописанного запрета разводить пустые беседы в родительском чате нет, но и созданы они не для пустословия. На этот счет я могу дать две рекомендации. Первая – для учителей, и я о ней говорю постоянно: педагоги, пожалуйста, выйдите из всех классных чатов, чтобы там остались только родители, их комментарии и обсуждения», – говорит Шевченко.
Она отмечает, что если учителю что-то надо оперативно сообщить, то должен быть отдельный чат, где функция только одна – информационное оповещение о наиболее важных событиях или каких-то изменениях. Для родителей должен быть запрет на комментарии в этом чате.
«Вторая рекомендация уже напрямую касается родителей. Нужно понимать, что родительский чат – это дело добровольное. И поскольку учителя в этом родительском чате быть не должно, то и разговоры могут быть разные. Но если все превратилось в пустую болтовню, или хуже – начинается ссора, то здесь дипломатично сначала предупредить некорректно ведущего участника. То есть так и следует писать, что если беседа будет продолжена в таком тоне, то я выйду из чата. И выходите», – советует директор по развитию Национальной родительской ассоциации.
Собеседница подчеркивает, что если в чате люди болтают, то нет в нем ничего важногои не стоит тратить на него свое время. И как только один-два человека демонстративно выйдут из диалога после таких пространных обсуждений, это заставит болтунов задуматься. Нередко в таком случае позже создается новый чат для обсуждения важных вопросов, где родители ведут себя более сдержанно, корректно и по делу.
Ранее в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что в России перед первым сентября активизировались мошенники, которые активно создают фейковые чаты для сбора средств якобы на школьные нужды. Таких бесед уже заблокировано более 400. В связи с этим родителей призвали к бдительности.