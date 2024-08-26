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Путин: Зарплаты россиян с начала года выросли на 10,1%
Путин: Зарплаты россиян выросли на 10,1% за январь – май 2024 года
Заработные платы граждан в реальном выражении за январь – май 2024 года увеличились на 10,1%, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Потребительский спрос остается на высоком уровне, оборот розничной торговли за шесть месяцев вырос на 8,8%, сказал глава государства, передает ТАСС.
«Отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении, с учетом инфляции, они прибавили 10,1% за январь – май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%», – подчеркнул президент.
Кроме того, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг «чувствуют себя в целом уверенно», отметил Путин, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что предприятия, трудовые коллективы работают «стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы».
Ранее на совещании глава государства предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.