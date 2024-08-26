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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    23 комментария
    26 августа 2024, 10:24 • Новости дня

    Пункт распределения подразделений ВСУ поразили в Полтаве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт распределения подразделений ВСУ для ротаций поражен в Полтаве, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Полтаве был прилет в место распределения ВСУ по разным направлениям, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что в Виннице был удар по центру комплектации, мобилизованных начали перевозить в другое место».

    Он рассказал также, что по Киеву было нанесено около десятка ударов.

    Ранее очевидцы сообщили о взрывах у киевского аэропорта Жуляны.

    25 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

    Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России
    @ Laurent Cipriani/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Абсурдно думать, что удар ВСУ вглубь российских территорий заставит Москву сесть за стол переговоров. Наиболее вероятно, что это приведет к обратному эффекту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ране стало известно о желании Киева склонить Москву к переговорам «демонстративным ударом» вглубь России.

    «Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

    По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

    Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников  The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

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    25 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский до начала СВО извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Росссии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что когда тот очень «сильно испугался и плакал» и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 06:20 • Новости дня
    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Экс-разведчик США Риттер напомнил Киеву о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, на этот случай у российских войск есть ракетный комплекс «Авангард», заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Риттер объяснил, если Украина нанесет удар по Москве и Петербургу, то на этот случай у России имеется ракетный комплекс «Авангард», способный использовать ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью. По его словам, остается надеяться, что ВС России используют неядерную боеголовку для ответа, передает РИА «Новости».

    По его словам, лучший способ для США и Европы «совершить коллективное самоубийство», это способствовать безумным действиям «сумасшедшего» Владимира Зеленского, который представляет угрозу для всего мира.

    Ранее стало известно, что ВСУ захотели нанести демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow.

    Политолог Лариса Шеслер уверена, что в случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект.

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    26 августа 2024, 05:56 • Новости дня
    Обломки украинских БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

    Бусаргин: Обломки сбитых утром БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

    Tекст: Вера Басилая

    Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА, есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    Обломки нескольких БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, все экстренные службы работают в усиленном режиме, следует из сообщения в Telegram-канале Бусаргина.

    Ранее ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области.

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    26 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Mirror: При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Советник по безопасности агентства Reuters, находившийся с журналистами агентства в отеле «Сапфир» в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб во время ракетного удара по гостинице, сообщила газета Mirror.

    Издание со ссылкой на представителя агентства Reuters утверждает, что спасатели обнаружили тело британца под завалами отеля. Уточняется, что погибший – советник по безопасности агентства Райан Эванс, который был в отеле «Сапфир» в Краматорске, когда по нему был нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

    Ранее Reuters сообщало, что при «предполагаемом ракетном ударе» пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. Все они – граждане Украины, США, Латвии и Германии.

    Между тем, российские военкоры сообщили, что в гостинице в Краматорске, по которой был нанесен ракетный удар, находились иностранные наемники и украинские боевики.

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    26 августа 2024, 06:00 • Новости дня
    Российские военные рассказали подробности штурма Желанного в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы группировки российских войск «Центр» в ходе освобождения поселка городского типа Желанное в ДНР уничтожили большое число различной бронетехники ВСУ, в том числе, танк Leopard, боевые машины пехоты Bradley, а также различные дроны, сообщило Министерство обороны России.

    Штурмовики заходили в Желанное мелкими группами под прикрытием расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Ударные FPV-дроны выбивали противника из городских укреплений, передает РИА «Новости».

    Командир штурмового взвода с позывным «Топор» рассказал, что ВСУ очень боится близкого контакта, старается работать с расстояния дронами-камикадзе.

    По данным Минобороны, во время взятия Желанного российские войска уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, и другую западную технику. Также были уничтожены дроны ВСУ различного типа, в том числе переделанные под военные промышленных гексакоптеры.

    Связист с позывным «Фиксик» водрузил российский флаг на телебашню, в это время по нему работали минометы и летали дроны. По его словам, его прикрывали сослуживцы.

    Напомним, группировка «Центр» с 17 по 23 августа освободила пять населенных пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское (Нью-Йорк), Желанное и Межевое.

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    25 августа 2024, 18:24 • Новости дня
    Подполье: Нанесены удары по складу и пункту временной дислокации ВСУ в Славянске

    Tекст: Ольга Иванова

    По пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске нанесли удары, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен в 17.10 мск, второй – в 17.25, который пришелся по личному составу ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что склад с ракетным вооружением поражен в Сумах.

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    25 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные в зоне спецоперации нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

    Как сообщили в Минобороны, БПЛА, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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    26 августа 2024, 02:15 • Новости дня
    Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов

    Постпредство России при ОЗХО: ВСУ применили токсичные химикаты в зоне СВО более 400 раз

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне, в зоне СВО применение токсичных химикатов со стороны ВСУ было зафиксировано уже более 400 раз, сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    В постоянном представительстве отметили, что в марте 2023 года предупреждали о поставке США на Украину химических веществ «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар», ручных гранат «Терен-6», снаряженных химсредствами, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».

    Кроме того, в зоне проведения СВО ВСУ применили более 400 раз химикаты нелетального действия, отмечены случаи использования компонентов химоружия для отравления продуктов питания, в результате чего погибли 15 человек.

    Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин  отметил рост числа провокаций с использованием химоружия.

    Напомним, до этого Тарабрин заявил, что Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

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    25 августа 2024, 13:09 • Новости дня
    ВС России поразили склад с ракетным вооружением ВСУ в Сумах

    Подполье: Склад с ракетным вооружением ВСУ поражен в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, в районе промзоны на Линейной в Сумах был мощнейший двойной прилет, был поражен склад со свежепривезенными ракетами, в том числе и для ПВО, передает РИА «Новости».

    Между тем украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Сумах был слышен звук взрыва.

    Ранее авиация России нанесла удары по инфраструктурным объектам в Сумах.

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    26 августа 2024, 07:05 • Новости дня
    После атаки БПЛА на Саратов женщину госпитализировали в тяжелом состоянии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщина пострадала в результате атаки беспилотников на жилой комплекс в Саратове, она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    По его словам, в результате атаки БПЛА частично поврежден ЖК на Предмостовой площади, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, остальным оказана помощь на месте, передает ТАСС.

    Ранее Бусаргин сообщил, что ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА, есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

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    25 августа 2024, 12:56 • Новости дня
    Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях

    Ганчев: ВС России продолжают давить противника на Купянском и Волчанском направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают давить ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, ВС России продолжают давить ВСУ как на Купянском, так и на Волчанском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ признали напряженной ситуацию на Красноармейском и Купянском направлениях.

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    25 августа 2024, 13:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки войск «Запад»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка российских войск «Запад» за прошедшие сутки отразила пять контратак украинских штурмовиков, в том числе бригады спецназначения «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ). Противник потерял до 510 военнослужащих и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, части группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, отразив пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения «Азов», передает ТАСС. Там добавили, что ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155-мм гаубицы М777 и М198 , 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 п три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и Kvertus. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 111-й, 129-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии, уничтожив свыше 500 военнослужащих ВСУ.

    Кроме того, были отражены семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии, потери ВСУ составили два танка, девять автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, уточнили в МО РФ.

    В военном ведомстве сообщили также, что части группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны, также были отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ.

    По данным МО , за сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 2 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD.

    Тем временем подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты ВСУ, уничтожив до 630 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей=.

    В ведомстве добавили, что были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, восемь гаубиц, 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих.

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    26 августа 2024, 04:45 • Новости дня
    Степашин допустил переговоры по Украине между Россией и США

    Экс-премьер Степашин заявил о неизбежности переговоров России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США и Россия будут вести переговоры по Украине, но только после выборов американского президента, в Киеве и в Европе договариваться не с кем, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По его словам, Москва и Вашингтон вынуждены будут разговаривать после выборов в США, потому что в Европе нет «переговорщиков». Степашин отметил, что нынешних лидеров европейских государств, особенно Эммануэля Макрона и Олафа Шольца нельзя сравнивать с такими личностями, как Гельмут Коль или Жак Ширак, поэтому остается разговаривать только с Госдепом США, который определяет внешнюю политику, передает ТАСС.

    По мнению экс-премьера России, США невыгодны дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, и Вашингтон будет заинтересованы в этих переговорах. Степашин считает, что способствовать переговорам будет большой внутренний долг США – несколько десятков триллионов долларов.

    По мнению Степашина, надо разговаривать только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает»,  а на Украине вести переговоры не с кем.

    Ранее Дональд Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может».

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    26 августа 2024, 05:25 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке

    Минобороны: Российские войска продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы группировки российских войск «Восток» продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении говорится, что российским штурмовикам поставлена задача – отрезать проходящие через Константиновку пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре, передает ТАСС.

    По словам замкомандира штурмовой роты с позывным «Юмайхо», бойцы применяют тактику выдавливания на своем направлении, не спеша забирают все «лесополки», закапываются и продвигаются дальше.

    Он пояснил, что если штурмовики берут стратегический плацдарм, то дорога ВСУ оказывается перерезана, украинские войска отходят ближе к Угледару, откуда их начинают выдваливать.

    Ранее российские войска перерезали для ВСУ трассу Угледар – Константиновка в ДНР.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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