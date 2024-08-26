Россиянам рассказали о новых касающихся ПДД законах

Tекст: Валерия Городецкая

Одним из ключевых нововведений стало расширение мест, где разрешается устанавливать камеры фотовидеофиксации, передает Ura.ru. Новые нормы позволяют размещать их на аварийно-опасных участках дорог, перекрестках с высоким уровнем аварийности, пешеходных переходах, в зонах весового контроля, в зонах проведения дорожных работ, а также там, где действует запрет на стоянку и остановку.

При этом вводится требование о минимальном расстоянии между камерами и их демонтаже после завершения ремонтных работ.

Изменился и состав автомобильной аптечки, которая теперь должна включать больше перевязочных материалов. Кроме того, она должна содержать два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло, блокнот и карандаш. Отдельно отмечается, что старые аптечки можно использовать до 2027 года, если срок их годности еще не истек.

Существенные изменения коснулись и сферы пассажирских перевозок. С 1 сентября все таксисты будут обязаны оформлять полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), который защищает пассажиров в случае ДТП. Введение этого требования призвано повысить безопасность пассажирских перевозок.

Кроме того, будут увеличены штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам Москвы: до 3 тыс. рублей для легковых авто и до 15 тыс. рублей – для грузовиков и автобусов.

Ранее в Госдуме предложили аннулировать регистрацию автомобилей за шумную езду.