Tекст: Вера Басилая

Штурмовики заходили в Желанное мелкими группами под прикрытием расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Ударные FPV-дроны выбивали противника из городских укреплений, передает РИА «Новости».

Командир штурмового взвода с позывным «Топор» рассказал, что ВСУ очень боится близкого контакта, старается работать с расстояния дронами-камикадзе.

По данным Минобороны, во время взятия Желанного российские войска уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, и другую западную технику. Также были уничтожены дроны ВСУ различного типа, в том числе переделанные под военные промышленных гексакоптеры.

Связист с позывным «Фиксик» водрузил российский флаг на телебашню, в это время по нему работали минометы и летали дроны. По его словам, его прикрывали сослуживцы.

Напомним, группировка «Центр» с 17 по 23 августа освободила пять населенных пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское (Нью-Йорк), Желанное и Межевое.