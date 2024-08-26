Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.3 комментария
Российские военные рассказали подробности штурма Желанного в ДНР
Бойцы группировки российских войск «Центр» в ходе освобождения поселка городского типа Желанное в ДНР уничтожили большое число различной бронетехники ВСУ, в том числе, танк Leopard, боевые машины пехоты Bradley, а также различные дроны, сообщило Министерство обороны России.
Штурмовики заходили в Желанное мелкими группами под прикрытием расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Ударные FPV-дроны выбивали противника из городских укреплений, передает РИА «Новости».
Командир штурмового взвода с позывным «Топор» рассказал, что ВСУ очень боится близкого контакта, старается работать с расстояния дронами-камикадзе.
По данным Минобороны, во время взятия Желанного российские войска уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, и другую западную технику. Также были уничтожены дроны ВСУ различного типа, в том числе переделанные под военные промышленных гексакоптеры.
Связист с позывным «Фиксик» водрузил российский флаг на телебашню, в это время по нему работали минометы и летали дроны. По его словам, его прикрывали сослуживцы.
Напомним, группировка «Центр» с 17 по 23 августа освободила пять населенных пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское (Нью-Йорк), Желанное и Межевое.