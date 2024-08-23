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    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    33 комментария
    23 августа 2024, 16:14 • Новости дня

    За неделю группировка «Центр» освободила пять населенных пунктов в ДНР

    За неделю группировка «Центр» освободила пять населенных пунктов в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» с 17 по 23 августа освободила пять населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    За этот период освобождены Свиридоновка, Артемово, Новгородское (Нью-Йорк), Желанное и Межевое, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка поразила формирования четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны и отразила 27 контратак.

    На этом направлении за неделю ВСУ потеряли до 3855 человек, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.

    22 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
    Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атакованный украинскими военными паром с цистернами с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае затонул, сообщил оперативный штаб региона.

    Очагов возгорания на территории самого порта нет, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.

    Для ликвидации возгорания был привлечен 101 человек, 43 из них – от МЧС России, происшествию присвоен третий ранг пожара.

    Также в ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн.

    Коментарии (63)
    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 08:00 • Новости дня
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

    Коментарии (81)
    23 августа 2024, 05:55 • Новости дня
    Times дала оценку «хвастовству» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Times назвала поражением «хвастовство» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Tекст: Антон Антонов

    Киев поспешил заявить о причастности к атаке боевиков на колонну группы «Вагнер» на территории Мали, но сейчас это «хвастовство» выглядит как поражение, пишет Times.

    Как указала Times, украинская военная разведка «поспешила взять на себя часть славы» после нападения боевиков на группу «Вагнер», но «это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева», передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер потребовали от СБ ООН «осудить предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в Сахеле».

    Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки. Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной и обратились в СБ ООН для расследования поддержки Киевом африканских боевиков.



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    22 августа 2024, 17:31 • Новости дня
    Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
    Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные произвели атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    ВСУ совершили атаку на паром в порту «Кавказ», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба региона.

    На месте работают экстренные и специальные службы.

    Коментарии (20)
    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

    Коментарии (40)
    22 августа 2024, 19:00 • Новости дня
    Мирошник: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской области военными ВСУ
    Мирошник: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской области военными ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о расстрелах мирных жителей и других преступлениях украинских боевиков в Курской области есть в распоряжении у министерства иностранных дел, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил, что провел встречи с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка, передает ТАСС.  При проверке всех сведений подтвердилась информация о совершенных ВСУ преступных действиях. Есть данные о расстрелах людей, гражданских автомобилей, разрушении социальных учреждений и учреждений здравоохранения.

    «Все эти данные будут задокументированы и переданы на просмотр международной комиссии», – подчеркнул посол.

    В среду источник в медицинских службах сообщал, что при атаке ВСУ в Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения.

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    23 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Массовый поджог машин устроили в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим, сообщил канал «Киев 24».

    Как сообщил телеканал, неизвестные совершили поджог четырех машин в Деснянском районе Киева, они были полностью уничтожены, повреждения получили стоящие рядом автомобили, передает ТАСС.

    Ранее автомобиль украинского военного сожгли в Киеве.

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    23 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

    MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

    Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.

    Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.

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    23 августа 2024, 06:16 • Новости дня
    Церковь в Турции призвала объявить украинских дипломатов персонами нон грата

    Турецкая православная церковь обвинила Зеленского в попытке втянуть Анкару в конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил втянуть Турцию в конфликт на Украине, украинских дипломатов нужно объявить персонами нон грата, заявил официальный представитель неканонической Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

    Автокефальный турецкий православный патриархат (Турецкая православная церковь) официально признана властями Турции, но Константинопольский патриархат и ТПЦ не признают друг друга, передает РИА «Новости».

    Эренерол заявил, что Киев по воле Запада «нарушил все законы», «впутав Турцию в этот конфликт» – Украина «запросила разрешение» у Фанара, хотя в соответствии с конституцией Турции «у Фанара нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей».

    По словам Эренерола, Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права участвовать в конференции по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих и подписывать итоговый документ саммита. Эренерол считает действия Варфоломея вмешательством в отношения Турции с Украиной и Россией.

    Поскольку «Фанар пытается подобно Ватикану стать государством внутри Турции со своими законами», Эренерол обвинил Зеленского в преступлении против территориальной целостности Турции, добавив, что «это casus belli». Он призвал признать украинских дипломатов персонами нон грата и вручить им ноту протеста, а также «предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского».

    «Это уже не религиозная проблема, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и России», – сказал он. По его мнению, Варфоломей поддерживает Зеленского в намерении продолжать вооруженный конфликт на Украине, причем смещение Варфоломея не решит проблему, ведь «есть также американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор, которого США хотят в нарушение наших законов назначить вместо Варфоломея».

    Во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ. В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ. Зеленский сообщил, что проинформировал Варфоломея о законе. По его словам, стороны «положительно оценили» развитие Украины.

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    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

    Коментарии (14)
    22 августа 2024, 17:45 • Новости дня
    Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского
    Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый» мир Зеленского
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Того мира, о котором говорит Зеленский, скорее всего, достичь не удастся, считает чешский лидер, передает РИА «Новости».

    «Реальность будет несколько иной», – сказал он в интервью Novinky. Павел также заявил, что после мирных переговоров «Россия сохранит контроль над определенной частью Украины».

    Ранее Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине.

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    22 августа 2024, 18:24 • Новости дня
    Киевский режим призвал жителей Димитрова эвакуироваться

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти выступили с призывом к эвакуации жителей Димитрова (Мирнограда), находящегося в контролируемой Киевом территории ДНР, сказал и. о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк.

    К концу недели киевский режим постарается сделать «как можно больше для эвакуации», сказал Третьяк CNN, передает RT.

    По его словам, многие не собираются уезжать, «прячут детей» и предоставляют «ложную информацию о том, что дети давно уехали».

    У самого города и в его окрестностях ситуация остается напряженной, заключил чиновник.

    Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

    Коментарии (7)
    22 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находилось 30 цистерн с топливом

    Глава Темрюкского района Бабенков: ВСУ атаковали 30 цистерн в порту «Кавказ»

    На атакованном ВСУ пароме в порту «Кавказ» находилось 30 цистерн с топливом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В момент атаки украинских военных на железнодорожный паром в порту «Кавказ» на судне находилось 30 цистерн с топливом, заявил руководитель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

    Атака произошла в 16.30, ВСУ напали на железнодорожный паром, пришвартованный в порту «Кавказ», на нем было 30 цистерн с топливом, сообщил Бабенков в своем Telegram-канале.

    Сейчас на месте ЧП работают 12 пожарных расчетов, три бригады скорой помощи, спасатели Темрюкского района, спасатели «Кубань СПАС».

    Уточняются данные о числе погибших членов экипажа парома и о пострадавших.

    Ранее оперштаб Кубани сообщил, что на место прибывают экстренные и специальные службы.

    Коментарии (4)
    22 августа 2024, 17:58 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Конфликт на Украине завершится капитуляцией Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive Джонсон выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России, передает РИА «Новости».

    Украина находятся в критической зависимости от западных поставок вооружений и боеприпасов, однако Запад уже не сможет продолжать оказывать ей такую же масштабную военную и финансовую помощь, как раньше, считает экс-аналитик ЦРУ.

    Эксперт также отметил снижение энтузиазма среди западных политиков и общественности по поводу дальнейшей поддержки Киева.

    Ранее Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима.

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