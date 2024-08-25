Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Основатель Telegram Дуров отправлен под стражу во Франции
Parisien: Ордер на арест Дурова предполагал активацию при прибытии бизнесмена во Францию
Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, ордер на его арест был активирован только при прибытии бизнесмена во Францию, сообщили французские СМИ.
Сообщается, что французские власти считают Дурова соучастником нескольких преступлений, в том числе, из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны, передает РИА «Новости».
Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись во Франции, поскольку знал, что является там персоной нон-грата.
Между тем, Parisien пишет, что выданный французскими властями ордер на розыск Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена во Францию.
Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.
СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.
Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.