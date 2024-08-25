Основатель Telegram Дуров отправлен под стражу во Франции

Parisien: Ордер на арест Дурова предполагал активацию при прибытии бизнесмена во Францию

Tекст: Вера Басилая

Сообщается, что французские власти считают Дурова соучастником нескольких преступлений, в том числе, из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны, передает РИА «Новости».

Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись во Франции, поскольку знал, что является там персоной нон-грата.

Между тем, Parisien пишет, что выданный французскими властями ордер на розыск Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена во Францию.

Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.