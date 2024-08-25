Российские политики и блогеры отреагировали на задержание во Франции Павла Дурова

Tекст: Вера Басилая

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что арест Дурова может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. «Этого допустить нельзя», – призвал политик.

«Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. Илону Маску приготовиться», – заявил сенатор Алексей Пушков.

«Telegram – это фактически главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным», – пишет журналист Андрей Медведев.

«Западная Европа и США считают Telegram связанным с российским государством: для Павла было ошибкой приезжать сейчас на территорию ЕС, тем более обладая французским паспортом», – считает политолог Алексей Наумов.

«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», – иронично отметил сенатор Андрей Клишас.

Журналист Павел Данилин предположил, что «скоро Telegram станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова)».

Между тем, администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.