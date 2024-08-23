Хуснуллин посетил Белгородскую область и встретился с Гладковым

Tекст: Антон Антонов

Хуснуллин отметил в Telegram, что регион, «несмотря на проблемы», успешно реализует задачи по нацпроектам – «строятся жилье, дороги, социальные объекты». «Посмотрели новую набережную в Белгороде, здесь сделали отличное место, отдыхает много людей», – рассказал он, отметив, что «жизнь в регионе продолжается».

Кроме того, Хуснуллин посетил Шебекино, где проинспектировал строительство разрушенного ранее дома, встретился с местными жителями, а также «оценил объем задач по восстановлению». «Будем работать», – заявил он.

Хуснуллин высоко оценил работу, которая проводится Гладковым и руководителем Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. Хуснуллин сообщил, что оказался удивлен тем, как «чисто убран» и благоустроен город, «это правда пример для многих».

Вице-премьер указал, что даже в сложных условиях «можно работать, если искренне любить свою малую Родину». «Молодцы!» – заявил он.

Напомним, Хуснуллин побывал с рабочим визитом в Курской области, где вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым оценил ход восстановительных работ в пострадавших от обстрелов районах, а также обсудил перспективы развития региона.

Шебекино регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.