Хуснуллин оценил ход восстановительных работ в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Смирнов в своем Telegram-канале, визит Хуснуллина в Курскую область состоялся в день 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Вместе со Смирновым они посетили пункты временного размещения вынужденных переселенцев и оценили ход эвакуации населения из приграничных районов, подвергшихся обстрелам.

По словам врио губернатора, особое внимание было уделено ходу восстановительных и строительных работ. Несмотря на сложную обстановку, в тех районах, где не введен режим отселения, продолжается строительство дорог, жилых домов и объектов социальной сферы. «Уверен, что все объекты, возводимые в рамках национальных проектов, будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки», – подчеркнул Смирнов.

Обсуждая перспективы развития региона, врио губернатора выразил уверенность, что после освобождения всех территорий Курская область не только наверстает, но и превзойдет намеченные планы. «Несмотря на все вызовы, регион не снижает темпов развития», – отметил он.

Хуснуллин и Смирнов возложили цветы к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. «Так сложилось, что сегодня, как и летом 1943 года, на нашей земле вновь идут бои, и снова мы видим, как горят танки с крестами. Но я уверен, что вскоре Курская область будет полностью освобождена, а пострадавшие районы восстановлены», – сказал Алексей Смирнов.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин приехал в Курскую область по поручению главы государства Владимира Путина.

Вице-премьер России в своем Telegram-канале заявил, что он приехал в Курскую область по поручению президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что посетил пункты временного размещения, посмотрел, как идет работа по переселению граждан, по выплатам компенсаций. Кроме того, Хуснуллин и Смирнов составили план по восстановлению поврежденных дорог, социальных объектов. Также обсудили вопросы развития региона, жилищного и дорожного строительства. «Несмотря ни на что, регион продолжит развиваться. Спасибо коллегам за слаженную работу! Находимся на постоянной связи, оперативно принимаем все решения», – подчеркнул он.