Foreign Affairs: Поддержка ВСУ со стороны США начала ослабевать

Tекст: Кристина Цыцура

Издание отмечает, что энтузиазм в отношении поддержки ВСУ ослабел, и сокращение запасов американского оружия привело к приостановке поставок на Украину. Сокращение оружия сказалось на потерях ВСУ, отметили авторы публикации, консультант отдела политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского филиала Европейского совета по международным отношениям Селия Белин.



По их словам, американская общественность оказывает давление на власти, чтобы они отказались от привычки вести бесконечные войны, что привело к хаотичному и плохо скоординированному выводу войск из Афганистана в 2021 году и может стать причиной столь же поспешного решения о прекращении поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на статью.



Эксперты упоминают проукраинскую позицию кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Подчеркивается, что даже если она победит на выборах в ноябре и инициирует новое выделение помощи Киеву, ей все равно придется столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе.

Ранее The New York Times писал, что Германия может свернуть поддержку Украины из-за давления внутри страны.

