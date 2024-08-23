На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Foreign Affairs: Поддержка ВСУ со стороны США начала ослабевать
Вашингтон все меньше настроен на оказание военной поддержки Киеву, заявили авторы статьи в издании Foreign Affairs.
Издание отмечает, что энтузиазм в отношении поддержки ВСУ ослабел, и сокращение запасов американского оружия привело к приостановке поставок на Украину. Сокращение оружия сказалось на потерях ВСУ, отметили авторы публикации, консультант отдела политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского филиала Европейского совета по международным отношениям Селия Белин.
По их словам, американская общественность оказывает давление на власти, чтобы они отказались от привычки вести бесконечные войны, что привело к хаотичному и плохо скоординированному выводу войск из Афганистана в 2021 году и может стать причиной столь же поспешного решения о прекращении поддержки Украины, передает ТАСС со ссылкой на статью.
Эксперты упоминают проукраинскую позицию кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Подчеркивается, что даже если она победит на выборах в ноябре и инициирует новое выделение помощи Киеву, ей все равно придется столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе.
Ранее The New York Times писал, что Германия может свернуть поддержку Украины из-за давления внутри страны.