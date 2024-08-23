На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.
«Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.