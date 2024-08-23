На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного
За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.
Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.
Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.