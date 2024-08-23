ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период потеряли до 400 военнослужащих, 17 единиц бронетехники, включая танк, два БТРа, 14 бронемашин, два артиллерийских орудия, установку РСЗО и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Малой Локни, сорвала попытки атак в сторону Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки.

В ее зоне ответственности на Курском направлении ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, а также две бронемашины и автомобиль.

У Камышевки выявили и уничтожили украинскую ДРГ из пяти человек и автомобиля.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагостя и Южного.

Авиация также ударила по сосредоточениям ВСУ в Сумской области: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона у Александровки, Бачевска, Буянкино, Ворожбы, Глухова, Каменки, Мирополья, Могрицы, Новой Слободы, Ободы, Первомайского, Павловки, Свессы, Седедины Буды и Толстодубово.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков, 27 БМП, 55 БТРов, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять ЗРК, 11 РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.