Путин поручил Мантурову и Силуанову оценить объем помощи Белгородской области

Tекст: Елизавета Шишкова

«В заключение дам вам слово по вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором. Финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей – тех, кто отдыхал в отдельных регионах страны, – вне территории Белгородской области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону», – передает слова главы государства ТАСС.

«Просто прикиньте все. Потом обязательно должен будет на эти касающиеся его вопросы ответить министр финансов [Антон Силуанов]», – сказал Путин.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной.