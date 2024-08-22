Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин поручил Мантурову и Силуанову оценить объем помощи Белгородской области
Президент России Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову незамедлительно оценить возможность помощи Белгородской области.
«В заключение дам вам слово по вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором. Финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей – тех, кто отдыхал в отдельных регионах страны, – вне территории Белгородской области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону», – передает слова главы государства ТАСС.
«Просто прикиньте все. Потом обязательно должен будет на эти касающиеся его вопросы ответить министр финансов [Антон Силуанов]», – сказал Путин.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в регионе остается сложной.