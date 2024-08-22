Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.6 комментариев
Гладков заявил Путину о сложной ситуации в Белгородской области
Обстановка в Белгородской области сложная, за минувшую неделю ранены 19 мирных жителей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, которое проводит президент Владимир Путин.
В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обстановка на месте боевого столкновения с украинской ДРГ стабилизирована, передает ТАСС.