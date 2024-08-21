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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

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    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

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    21 августа 2024, 20:40 • Новости дня

    Суд избрал меру пресечения начальнику управления трансформации ФСИН по делу о взятке

    Суд заключил под стражу начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко, задержанный по подозрению во взяточничестве, заключен под стражу.

    Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает РИА «Новости».

    Заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Тимченко, прошло без представителей СМИ и зрителей. Их попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.

    Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, Тимченко подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

    Накануне сообщалось, что ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

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    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

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    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

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    21 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе интернет-сервисов

    Роскомнадзор: DDoS-атака стала причиной сбоя в Telegram и WhatsApp в России

    Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе интернет-сервисов
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбой в работе ряда интернет-сервисов на территории России, в том числе мессенджеров Telegram и WhatsApp, произошел из-за DDoS-атаки, сообщили в Роскомнадзоре.

    DDoS-атаке подверглись российские операторы связи, она уже отражена, сервисы работают в обычном режиме, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией) в России произошел сбой. Также для пользователей оказался недоступен сервис «Сбой.рф».

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    21 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить заработок «беглых» артистов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ разрабатывает меры, ограничивающие возможность получения доходов «беглыми» артистами и писателями на своих произведениях в России.

    Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале, эти решения будут направлены на то, чтобы дополнительно ограничить возможность заработка покинувших страну артистов и писателей, которые продолжают «поливать грязью Россию», передает РИА «Новости».

    Ранее в Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России.

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    21 августа 2024, 17:35 • Новости дня
    В Мурманской области объявлена угроза атаки БПЛА

    Губернатор Чибис сообщил об угрозе атаки БПЛА в Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил глава региона Андрей Чибис.

    «На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», – написал он в своем Telegram-канале.

    Чибис уточнил, что все меры по повышению безопасности уже приняты.

    В аэропортах Мурманска и Апатитов временно ограничили прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила за ночь 45 украинских БПЛА над пятью регионами России.

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    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

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    21 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Премьер-министр Индии Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ходе визита на Украину 23 августа собирается представить президенту Владимиру Зеленскому свое видение разрешения конфликта.

    Моди выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, индийский премьер отметил, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

    Касательно вопроса, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским собственный мирный план, дипломат не стал отвечать.

    При этом он подчеркнул, что Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон.

    Ранее издание Bloomberg заверило, что Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

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    21 августа 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

    Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Владимира Путина в Чечню был пропитан символизмом. Посещение мечети имени пророка Исы показало единство ценностей представителей разных религий России, а слова президента о «пехотинцах» еще раз подчеркнули важность каждого защитника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику.

    «Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

    «Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

    «Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

    Ранее Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

    На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

    Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Также президент провел рабочую встречу с Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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    21 августа 2024, 03:42 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    По его словам, аппараты были сбиты в Подольске Московской области.

    «В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.


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    21 августа 2024, 14:12 • Новости дня
    В Госдуме пообещали поддержать проект о выплатах супругам за долгий брак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства намерен поддержать законопроект о выплатах супругам за продолжительность брака, заявила глава комитета Нина Останина.

    Правительство не поддержало предыдущую версию законопроекта, указав на отсутствие проработанного механизма выплат, передает РИА «Новости».

    «Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», – сказала Останина.

    Она отметила, что подобные инициативы уже успешно реализуются в отдельных регионах России. Однако семьи, состоящие в долгосрочном браке, заслуживают особого внимания государства независимо от места жительства, считает Останина.

    По ее мнению, определение источников финансирования для реализации проекта – задача правительства, а депутаты должны защищать интересы своих избирателей и укреплять институт семьи.

    Ранее Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате.

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    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

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