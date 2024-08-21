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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

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    13 комментариев
    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня

    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области

    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 19:14 • Новости дня
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке

    ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторичном рынке

    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    @ Роман Пименов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В июле этого года на рынке подержанных автомобилей был зафиксирован рекордный объем продаж, лидером по спросу стали автомобили ВАЗ-2107, снятые с производства более десяти лет назад.

    Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».

    Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.

    «Спрос на «Жигули» действительно устойчив, прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.

    По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».

    Он отметил, что «Жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.

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    21 августа 2024, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Зампред Совбеза Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага

    Медведев: Переговоров с Киевом не будет до полного разгрома врага
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки Киева на Курскую область Москва не будет вести никаких переговоров с Украиной до полного разгрома ВСУ, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что атака на Курскую область расставила все «на свои места».

    «Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» – подчеркнул Медведев.

    Зампред также отметил, что теоретически в ходе переговорного процесса для России существовала бы опасность оказаться в «переговорном капкане», участвуя в ненужных диалогах о мире, предложенных и навязанных Киеву международным сообществом.

    Кроме того, Медведев намекнул на причастность к атаке на Курскую область одного из экс-британских премьеров Бориса Джонсона, призвав того «не радоваться».

    «Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов», – подчеркнул зампред.

    Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши.

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    21 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ на территорию Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в медицинских службах.

    По данным медслужб, погиб 31 человек, еще 143 получили ранения различной степени тяжести, 79 человек были госпитализированы, среди пострадавших четверо детей, передает ТАСС.

    В результате обстрела также пострадали жилые дома и гражданские объекты.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о получении многочисленных фотографий, свидетельствующих о массовых расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими военными.

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    21 августа 2024, 14:54 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    Алаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у украинских вооруженных сил на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    Как указал Алаудинов в эфире Первого канала, украинские войска ранее контролировали несколько населенных пунктов на Курском направлении, однако российским подразделениям удалось вытеснить их оттуда. По его словам, в настоящее время российские силы занимают эти населенные пункты, хотя украинские военные продолжают оказывать сопротивление на окраинах, передает РИА «Новости».

    «Сейчас есть несколько населенных пунктов, которые занимаем мы, где-то на окраинах они находятся, за которые мы все эти дни и бьемся», – уточнил он. Алаудинов подчеркнул, что основные удары украинских вооруженных сил приходились именно на те участки фронта, где действовали возглавляемые им подразделения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и шесть танков.

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    20 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

    Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.

    В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.

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    21 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    Российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области подразделение морской пехоты Черноморского флота взяло в плен 18 штурмовиков ВСУ, сообщил представитель российского силового ведомства.

    По его словам, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ штурмовиков задержали в районе Спального, передает РИА «Новости».

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом.

    Коментарии (13)
    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

    Коментарии (83)
    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

    Коментарии (11)
    20 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Евкуров сейчас находится в Курской области, сказал министр в ходе заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает ТАСС.

    Также в состав Координационного совета вошли замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (материально-техническое обеспечение, транспорт и содействие гражданским властям при эвакуации), замминистра обороны Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение, вооружение, специальная и военная техника), замминистра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство), замминистра обороны – глава аппарата МО Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация), начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение), сообщает РИА «Новости».

    Напомним, в августе в Минобороны создали Совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, тогда же прошло его первое заседание.

    Коментарии (22)
    20 августа 2024, 17:39 • Новости дня
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперштаб Курской области направил 12 вопросов, 11 из которых полностью решены, заявил замначальника Национального центра управления обороной Юрий Корсачев, сообщает Минобороны.

    Он рассказал, что в группировку поставлено необходимое количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств РЭБ, малогабаритных электростанций, квадроциклов, теплоизоляционных накидок, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям города Курчатова в Курской области.

    Коментарии (17)
    20 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов

    Религиовед Лункин: Обращение артиллеристов к иконе Курская Коренная показывает их духовную связь с предками

    Религиовед объяснил важность иконы Курская Коренная для артиллеристов
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя просьбу российских бойцов привезти из-за границы в Курскую область чудотворную икону.

    Военнослужащие 147-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка попросили Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ) доставить в зону боевых действий на территории Курской области 800-летнюю чудотворную икону Божией Матери «Знамение». Отмечается, что возвращение святыни станет большим духовным подкреплением для всех защитников Отечества.

    «Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» является и символом единства народа и русской истории, и осязаемой физически святыней, которой можно поклониться. Через образ иконы, через Богородицу верующие обращаются со своими просьбами к Богу. Иконы, прошедшие вместе государством и обществом узловые моменты становления России, стали особенно значимыми», – говорит Лункин.

    Он рассказывает, что помимо Курской иконы Божией Матери, такое же значение имеют и Владимирская икона, связывающая Россию с наследием евангелистов, и «Троица» Андрея Рублева – знак расцвета христианской культуры Руси после раздробленности и ига.

    Сама курская икона знаменита тем, что она спасала от набегов как раз курскую землю, исцелила по преданию преподобного Серафима Саровского, была символом традиции русского православия в РПЦ за рубежом, рассказывает религиовед. После 2007 года Коренная уже стала зримым воплощением единства РПЦ и РПЦЗ, была привезена в Россию, но ее хранителем осталась именно Зарубежная церковь.

    «Учитывая, что РПЦЗ и ее глава митрополит Николай (Ольховский) почти не выступают с политическими заявлениями, скорее всего, никаких препятствий для нового приезда Курской Коренной в Россию не будет», – полагает собеседник.

    Он также подчеркивает, что для военнослужащих обращение к исторической иконе – это знак высокого патриотического подъема, осознание своей связи с подвигами предков. «Но есть в этом и нечто еще – это сопричастность общей молитве и общему заступничеству со стороны Божией Матери, которое получали и княжеские дружины, и ополчение во время Смуты, и воины Великой Отечественной войны. Это всеобщая сила и скрыта в Курской Коренной иконе», – заключил Лункин.

    Коментарии (17)
    21 августа 2024, 09:12 • Новости дня
    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за каждым незаконным проникновением западных журналистов в Курскую область

    МИД заявил о контроле за проникновением западных журналистов в Курскую область
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения журналистов из западных стран на территорию Курской области будет тщательно расследован.

    По словам дипломата, незаконные действия журналистов, особенно тех, кто действует под прикрытием западных СМИ, не останутся безнаказанными, передает радио Sputnik.

    «Мы расцениваем такие действия, как грубое вмешательство во внутренние дела России и провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки в регионе», – подчеркнула Захарова.

    Захарова подчеркнула, что такие действия представляют угрозу безопасности региона и будут иметь соответствующие последствия.

    Также дипломат заверила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Курской области и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности ее жителей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

    Коментарии (7)
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      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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