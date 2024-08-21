  • Новость часаАлаудинов: ВСУ выводят часть подразделений из Курской области
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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    12 комментариев
    21 августа 2024, 14:52 • Новости дня

    В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «Сбой.рф», созданный для отслеживания неполадок в работе других интернет-сервисов, в среду сам оказался недоступен для пользователей.

    При попытке зайти на сайт посетители сталкиваются с сообщением о технических неполадках, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской организацией) в России произошел сбой.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 19:14 • Новости дня
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке

    ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторичном рынке

    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    @ Роман Пименов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В июле этого года на рынке подержанных автомобилей был зафиксирован рекордный объем продаж, лидером по спросу стали автомобили ВАЗ-2107, снятые с производства более десяти лет назад.

    Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».

    Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.

    «Спрос на «Жигули» действительно устойчив, прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.

    По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».

    Он отметил, что «Жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.

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    20 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

    Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.

    В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

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    21 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Премьер-министр Индии Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ходе визита на Украину 23 августа собирается представить президенту Владимиру Зеленскому свое видение разрешения конфликта.

    Моди выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, индийский премьер отметил, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

    Касательно вопроса, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским собственный мирный план, дипломат не стал отвечать.

    При этом он подчеркнул, что Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон.

    Ранее издание Bloomberg заверило, что Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

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    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    20 августа 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России

    Политолог Данилин: Спустя 20 лет после трагедии в Беслане наша страна вновь находится на острие борьбы с глобальным злом

    Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм – Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин посетил регионы Северного Кавказа, в том числе город Беслан.

    «Наиболее ярким эпизодом поездки Владимира Путина в регионы Северного Кавказа стало посещение Беслана. С этим городом связан один из наиболее трагичных моментов в истории нашей страны. Захват террористами простой школы потряс российское общество, навсегда оставшись в нашей памяти, – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. – Те события оказались очень сложными и для нашего президента. Посещение им монумента, посвященного жертвам этой ужасной трагедии, показывает, что глава государства разделяет эту боль и страдание общества».

    При этом, по словам Данилина, события сентября 2004 года сегодня имеют особый символизм. «Как и тогда, наша страна находится на острие борьбы с глобальным злом. Сегодня, к сожалению, эту роль исполняют власти Украины и подчиненная им армия. Интересно, что хозяева наших противников с тех пор не изменились: именно Запад 20 лет назад поддерживал на Кавказе откровенных преступников», – подчеркивает собеседник.

    «Действия США и ЕС уже тогда были направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Но наше общество врагам не сломить. И тогда, и сейчас россияне отвечают на их злодеяния единодушным сплочением», – считает эксперт.

    По его мнению, поездка Путина на Северный Кавказ имеет и другие значимые аспекты. «Президент уделяет большое внимание Северному Кавказу. Сейчас этот регион активно меняется, развивается. Здесь реализуются многие социальные и экономические проекты», – считает политолог.

    «Интересно, что посещение Северного Кавказа произошло сразу после поездки Владимира Путина в Азербайджан. Данный факт говорит о том, что президент уделяет внимание и развитию внешних связей, имея комплексное понимание процессов, происходящих в том числе и за пределами России», – заключил Данилин.

    Во вторник Путин посетил несколько регионов Северного Кавказа. В ходе поездки в Кабардино-Балкарию президент провел рабочую встречу с главой региона Казбеком Коковым. Затем глава государства приехал в Северную Осетию, где встретился в Беслане с матерями погибших заложников, захваченных террористами 20 лет назад в школе № 1. Путин заявил, что Россия тогда добилась немалых успехов в борьбе с террористами. Аналогичные цели Москва выполнит и в рамках борьбы с неонацистами.

    Кроме того, глава государства посетил мемориал, посвященный памяти погибшим в тех событиях. Школьный спортзал, в котором террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен в том виде, в каком он был после трагедии. На его стенах размещены фотографии погибших, а посетители регулярно приносят цветы, игрушки и бутылки с водой. Путин также возложил цветы к мемориальному комплексу «Город ангелов».

    Напомним, теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В ходе операции по освобождению заложников был ликвидирован 31 террорист из 32. Выжившего боевика Нурпаши Кулаева суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, в 2006 году он был ликвидирован.

    Вечером Путин прилетел в Чечню.

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    20 августа 2024, 17:45 • Новости дня
    Власти Курской области отказались от СМС-оповещений о воздушной тревоге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области отменили СМС-рассылку с предупреждениями о воздушной тревоге и об опасности атак беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    По техническим причинам невозможно своевременно разослать СМС-оповещения, поэтому принято решение отказаться от них, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Кроме того, власти региона стремятся снизить нагрузку на системы сотовой связи, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие, добавил врио губернатора Курской области.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ в Курской области погибли 17 мирных жителей.

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    20 августа 2024, 20:46 • Новости дня
    В парламенте Белоруссии обеспокоились риском ядерных провокаций со стороны ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верхняя палата парламента Белоруссии выразила озабоченность в связи с сообщениями о возможных атаках ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС и призвала руководство ООН и МАГАТЭ к решительной реакции.

    В белорусском парламенте осудили удары по энергетической инфраструктуре Энергодара и Запорожской атомной электростанции, «в результате которых, по оценкам специалистов, ухудшается ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС», передает РИА «Новости».

    Там также призвали мировое сообщество консолидировать усилия по предотвращению актов ядерного терроризма и укрепить международное сотрудничество в этой области. Особо подчеркивается необходимость незамедлительной реакции со стороны ООН и МАГАТЭ на создаваемые угрозы ядерной безопасности.

    Ранее МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

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    20 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что лично решает проблемные вопросы по безопасности приграничья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае невозможности решения задачи, касающейся безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей, это решение принимает лично министр обороны России, об этом сообщил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.

    На заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности Белоусов сообщил, что за каждую задачу Координационного совета отвечает определенное должностное лицо, однако когда решение проблемы на этом уровне невозможно, информация доводится до него, и он лично принимает решение, передает ТАСС.

    Решение вопросов в приграничных регионах контролирует специальная оперативная группа, добавил Белоусов. Группа создана в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России, она занимается сбором, анализом и маршрутизацией задач.

    Министр отметил, что между региональными властями, командующими группировками и ответственными руководителями центрального аппарата Минобороны налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

    Ранее сообщалось, что заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 18:21 • Новости дня
    «Единая Россия» отправила 900 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В помощи жителям Курской области задействовано 70 региональных отделений «Единой России», партия направила в регион более 900 тонн гуманитарной помощи, сообщил врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев.

    «Наши волонтеры, активисты Единой России и МГЕР, работают в 29 ПВР. Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВР, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Молодогвардейцы выполняют адресные заявки», – сообщил Якушев, его слова приводит Telegram-канал ЕР.

    Врио Генсовета партии добавил, что в штабе общественной поддержки ЕР ведется работа с эвакуированными жителями. Более 8 тыс. человек получили консультации юристов. Более 5,5 тыс. жителей региона получили продуктовые наборы.

    Ранее волонтеры ЕР помогли эвакуировать жителей Курской области.

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    20 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Правительство решило привлечь средства ФНБ для финансирования выпуска и закупки самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу значительно увеличить долю российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний, передает РИА «Новости». Также предстоит нарастить серийный выпуск вертолетов, чтобы обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил он.

    Премьер подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми для этого ресурсами. Для реализации этих планов планируется привлечь средства ФНБ. Кроме того, будут активно применяться инструменты стимулирования спроса на новую технику, в том числе создание развитой системы послепродажного обслуживания, сообщил Мишустин.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что взаимодействие с Минском в авиастроении поможет России решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных стран.

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    20 августа 2024, 21:18 • Новости дня
    Система ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ в Курской области

    Смирнов: Система ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства ПВО уничтожили над Курской областью две украинские ракеты и два беспилотника, отметил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    «Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа сбиты бойцами ПВО. Благодарю наших защитников!» – написал ременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью.

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