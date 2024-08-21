В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой

Эксперт: Трагедия в Беслане перекликается с текущими вызовами для России

Политолог Данилин: Спустя 20 лет после трагедии в Беслане наша страна вновь находится на острие борьбы с глобальным злом

Tекст: Олег Исайченко

«Наиболее ярким эпизодом поездки Владимира Путина в регионы Северного Кавказа стало посещение Беслана. С этим городом связан один из наиболее трагичных моментов в истории нашей страны. Захват террористами простой школы потряс российское общество, навсегда оставшись в нашей памяти, – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. – Те события оказались очень сложными и для нашего президента. Посещение им монумента, посвященного жертвам этой ужасной трагедии, показывает, что глава государства разделяет эту боль и страдание общества».

При этом, по словам Данилина, события сентября 2004 года сегодня имеют особый символизм. «Как и тогда, наша страна находится на острие борьбы с глобальным злом. Сегодня, к сожалению, эту роль исполняют власти Украины и подчиненная им армия. Интересно, что хозяева наших противников с тех пор не изменились: именно Запад 20 лет назад поддерживал на Кавказе откровенных преступников», – подчеркивает собеседник.

«Действия США и ЕС уже тогда были направлены на дестабилизацию ситуации в нашей стране. Но наше общество врагам не сломить. И тогда, и сейчас россияне отвечают на их злодеяния единодушным сплочением», – считает эксперт.

По его мнению, поездка Путина на Северный Кавказ имеет и другие значимые аспекты. «Президент уделяет большое внимание Северному Кавказу. Сейчас этот регион активно меняется, развивается. Здесь реализуются многие социальные и экономические проекты», – считает политолог.

«Интересно, что посещение Северного Кавказа произошло сразу после поездки Владимира Путина в Азербайджан. Данный факт говорит о том, что президент уделяет внимание и развитию внешних связей, имея комплексное понимание процессов, происходящих в том числе и за пределами России», – заключил Данилин.

Во вторник Путин посетил несколько регионов Северного Кавказа. В ходе поездки в Кабардино-Балкарию президент провел рабочую встречу с главой региона Казбеком Коковым. Затем глава государства приехал в Северную Осетию, где встретился в Беслане с матерями погибших заложников, захваченных террористами 20 лет назад в школе № 1. Путин заявил, что Россия тогда добилась немалых успехов в борьбе с террористами. Аналогичные цели Москва выполнит и в рамках борьбы с неонацистами.

Кроме того, глава государства посетил мемориал, посвященный памяти погибшим в тех событиях. Школьный спортзал, в котором террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников, сохранен в том виде, в каком он был после трагедии. На его стенах размещены фотографии погибших, а посетители регулярно приносят цветы, игрушки и бутылки с водой. Путин также возложил цветы к мемориальному комплексу «Город ангелов».

Напомним, теракт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. В ходе операции по освобождению заложников был ликвидирован 31 террорист из 32. Выжившего боевика Нурпаши Кулаева суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев, в 2006 году он был ликвидирован.

Вечером Путин прилетел в Чечню.

