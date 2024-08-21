Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?3 комментария
В Telegram и WhatsApp в России произошел сбой
В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в России произошел сбой.
Мессенджеры Telegram и WhatsApp в России работают с перебоями, передает РИА «Новости».
В феврале в Telegram также происходил сбой. Роскомнадзор называл предварительной причиной сбоя проблему с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса