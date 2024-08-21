Жители Пролетарска рассказали, что сами оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе

Tекст: Александра Юдина

По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

«Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.