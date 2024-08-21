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Жители Пролетарска рассказали, что сами оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе
После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города в панике массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.
По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».
Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.
«Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.
Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.
Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.
Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.