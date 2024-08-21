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Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Танкисты 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Южной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажи танков Т-80БВ ведут стрельбу из закрытых огневых позиций. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки», – говорится в сообщении военного ведомства, передает ТАСС.
В Минобороны подчеркнули, что экипажи применяют тактику «танковой карусели», которая позволяет вести непрерывный огонь по противнику.
Ранее Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области.
Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе.
После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника.