Защита экс-замглавы Минобороны Булгакова подготовила ходатайство о домашнем аресте

Tекст: Денис Тельманов

«Во время заседания по апелляции на решение отправить Булгакова под стражу мы попросим суд перевести нашего подзащитного под домашний арест», – сказал он ТАСС.

По словам адвоката, содержать генерала в СИЗО «нет никакой необходимости». При этом домашний арест вполне отвечает целям и задачам следствия, считает Севрук.

Напомним, что Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, сумма ущерба составляет около 50 млн рублей. Сам Булгаков вину не признает.

Ранее к делу генерала Булгакова было приобщено содержимое шести банковских ячеек, связанных с делом о поставках сухпайков в ВС РФ.