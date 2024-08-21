В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Защита экс-замглавы Минобороны Булгакова подготовила ходатайство о домашнем аресте
Адвокаты бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве, намерены ходатайствовать о его переводе из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил адвокат Сергей Севрук.
«Во время заседания по апелляции на решение отправить Булгакова под стражу мы попросим суд перевести нашего подзащитного под домашний арест», – сказал он ТАСС.
По словам адвоката, содержать генерала в СИЗО «нет никакой необходимости». При этом домашний арест вполне отвечает целям и задачам следствия, считает Севрук.
Напомним, что Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, сумма ущерба составляет около 50 млн рублей. Сам Булгаков вину не признает.
Ранее к делу генерала Булгакова было приобщено содержимое шести банковских ячеек, связанных с делом о поставках сухпайков в ВС РФ.