Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Врио главы Курской области поблагодарил Путина за поддержку региона
Врио главы Курской области Смирнов поблагодарил Путина за поддержку региона
Президент России Владимир Путин практически лично постоянно контролирует обстановку в Курской области, заявил временно исполняющий губернатора региона Алексей Смирнов.
Глава государства также оказывает поддержку региону на федеральном уровне, добавил Смирнов, передает РИА «Новости».
«Хочу сказать спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который практически лично постоянно контролирует эту ситуацию и оказывает поддержку на федеральном уровне, и правительству РФ», – сказал он на брифинге в Курске.
Смирнов также поблагодарил регионы, которые оказывают помощь Курской области: направляют гуманитарную помощь, разворачивают пункты временно размещения, помогают эвакуировать жителей в безопасные места.
Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.