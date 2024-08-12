Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России
Противник получит достойный ответ за действия в российском приграничье, все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России.
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – цитирует ТАСС Путина.
Путин попросил доложить глав Брянской, Белгородской и Курской областей о ситуации в регионах.
Ранее Путин назвал главной задачей – выбить ВСУ из Курской области.