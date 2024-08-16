Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Фигурант дела комбрига ВДВ Фролов попросился на СВО
Фигурант дела комбрига ВДВ Фролов не признал вину в мошенничестве и попросился на СВО
Бывший подчиненный подозреваемого в крупном мошенничестве командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов не признал вину, и попросился в зону СВО, сообщили в суде.
Об этом он сообщил после оглашения постановления военного суда, продлившего ему и комбригу Городилову срок ареста до 19 ноября, передает ТАСС.
Фролов добавил, что хотел бы вернуться в зону СВО, так как пользы от его участия в спецоперации будет больше, чем от пребывания в СИЗО.
«До этого весь год говорили, что я – герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», – отметил Фролов.
Ранее в пятницу сообщалось, что подполковник Константин Фролов арестован в Москве.
Напомним, в начале июля Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей, на два месяца поместили в СИЗО.