Фигурант дела комбрига ВДВ Фролов попросился на СВО

Фигурант дела комбрига ВДВ Фролов не признал вину в мошенничестве и попросился на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом он сообщил после оглашения постановления военного суда, продлившего ему и комбригу Городилову срок ареста до 19 ноября, передает ТАСС.

Фролов добавил, что хотел бы вернуться в зону СВО, так как пользы от его участия в спецоперации будет больше, чем от пребывания в СИЗО.

«До этого весь год говорили, что я – герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», – отметил Фролов.

Ранее в пятницу сообщалось, что подполковник Константин Фролов арестован в Москве.

Напомним, в начале июля Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей, на два месяца поместили в СИЗО.