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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

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    16 августа 2024, 11:01 • Новости дня

    Фигурант дела комбрига ВДВ Фролов попросился на СВО

    Фигурант дела комбрига ВДВ Фролов не признал вину в мошенничестве и попросился на СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший подчиненный подозреваемого в крупном мошенничестве командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов не признал вину, и попросился в зону СВО, сообщили в суде.

    Об этом он сообщил после оглашения постановления военного суда, продлившего ему и комбригу Городилову срок ареста до 19 ноября, передает ТАСС.

    Фролов добавил, что хотел бы вернуться в зону СВО, так как пользы от его участия в спецоперации будет больше, чем от пребывания в СИЗО.

    «До этого весь год говорили, что я – герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», – отметил Фролов.

    Ранее в пятницу сообщалось, что подполковник Константин Фролов арестован в Москве.

    Напомним, в начале июля Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей, на два месяца поместили в СИЗО.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    15 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, в том числе из России, пишет портал UNB.

    По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.

    Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.

    На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

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    15 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Лысцева Марина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, экипаж бомбардировщика катапультировался, их жизни ничего не угрожает, передает ТАСС. Крушение Ту-22М3 не вызвало разрушений на земле, он упал в безлюдной местности, добавили в Минобороны.

    Три пилота упавшего самолета найдены, с четвертым сохраняется связь, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    По предварительной информации, самолет разбился из-за технической неисправности.

    В конце июля истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался.

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    15 августа 2024, 20:19 • Новости дня
    Обвиняемая в фейках о ВС России педиатр Буянова пыталась сбежать за границу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России, пыталась скрыться за границей, об этом сообщается в материалах дела.

    «Буянова Н.Ф. нарушила ранее установленную меру пресечения в виде запрета определенных действий, скрылась от следствия и была объявлена в розыск», – передает ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда о ее аресте.

    Сообщается, что женщину задержали в районе, близком к границе России. Информацию о Буяновой получили в ходе розыскных мероприятий правоохранительных органов. «При себе у нее была значительная сумма денег и мобильное устройство», – отмечается в документе. В связи с этим Мосгорсуд принял решение поместить Буянову под стражу.

    Ранее Буяновой ужесточили обвинение по делу о фейках про ВС России. По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Дело переквалифицировали на статью «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». По ней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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    15 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин

    Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1

    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин до конца этого года хочет передать Киеву около 30 танков Leopard 1A5, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

    Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.

    Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.

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    15 августа 2024, 21:46 • Новости дня
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роль России в новых учебниках по истории в Армении искажена, властям страны не следует «смотреть сквозь пальцы» на это, заявил российский МИД.

    Речь идет о новом учебнике по истории для 8-х классов, в котором глава, посвященная присоединению Восточной Армении к России, содержит ряд существенных исторических неточностей, сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.

    В частности, авторы учебника назвали Туркманчайский мирный договор «аннексией» Восточной Армении, указали в МИД России. В ведомстве отметили, что до недавнего времени в армянских учебниках Туркманчайский договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности».

    «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.

    Москва надеется, что армянские власти примут необходимые меры для исправления этой ситуации и не допустят распространения в школах учебников, содержащих искаженную информацию о совместной истории двух стран, добавили там.

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    15 августа 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на доступ в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.

    «В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.

    Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    15 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM

    Politico: США обсуждают передачу Украине ракет JASSM дальностью более 900 км

    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Adam Olson

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон открыт к предложению по поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, но окончательно решение по ним еще не принято, сообщили источники газеты Politico.

    Администрация американского президента Джо Байдена сейчас прорабатывает детали по возможным поставкам ракет JASSM, она проверяет механизм передачи «чувствительных технологий», сообщили собеседники Politico, передает ТАСС.

    Чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести ракеты весом свыше одной тонны с боеголовкой весом свыше 450 кг. Пока в Белом доме, Госдепе и Пентагоне не комментировали эти сообщения. Однако, как отмечает Politico, Пентагон уже работает над изменениями, которые позволят Украине запускать это оружие с истребителей F-16.

    Дальность ракет JASSM класса «воздух – земля» превышает 926 км, в числе характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». По данным издания, такие ракеты США поставляют только «ближайшим союзникам», их закупили Польша, Австралия и Финляндия.

    В мае эксперты предупреждали, что поставляемые киевскому режиму F-16 будут представлять наибольшую опасность с ракетами AGM-158 JASSM «воздух – земля».

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    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

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    15 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»

    Экс-глава разведки ФРГ рассказал о соглашении Дуды с Зеленским перед атакой на «Севпотоки»

    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    «Совершенно очевидно, что польские спецслужбы были вовлечены в это. Я думаю, что речь идет не только о спецслужбах, но и о договоренности между высокопоставленными чиновниками Украины и Польши», – передает РИА «Новости».

    По словам Ханнинга, именно украинская спецслужба провела атаку, и «это стало возможным благодаря значительной логистической поддержке Польши».

    «Такие решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что между Зеленским и президентом Дудой была достигнута договоренность», – отметил эксперт.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.


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    16 августа 2024, 04:27 • Новости дня
    Не удалось спасти одного из летчиков разбившегося в Иркутской области Ту-22М3

    В результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб один из летчиков

    Не удалось спасти одного из летчиков разбившегося в Иркутской области Ту-22М3
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Один из летчиков, находившихся на борту бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, погиб, сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.

    Кобзев сообщил в Telegram, что «одного из пилотов спасти не удалось». Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Кобзева, работы на месте падения самолета велись «всю ночь».

    Остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. «Специалистам сейчас предстоит определить точную причину крушения. Вчера предварительной версией была техническая неисправность», – сообщил губернатор.

    Напомним, Ту-22М3 в четверг потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж катапультировался. Сообщалось, три пилота найдены, с четвертым установлена связь.

    Коментарии (8)
    15 августа 2024, 11:34 • Новости дня
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ

    Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, на Суджанском направлении очень хорошо сделаны заслоны, и ВС России начали зачищать населенные пункты, передает РИА «Новости».

    Алаудинов добавил, что Мартыновка зачищена, идет зачистка населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

    Ранее Алаудинов рассказал о работе по блокированию ВСУ в Курской области.

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область. На первый взгляд, причины запроса более чем оправданны: собрать информацию о происходящем, тем более что Москва сама просила ООН зафиксировать военные преступления киевского режима. Однако кто именно может приехать в регион от имени ООН и какой доклад эти люди в итоге составят? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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