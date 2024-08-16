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Арестован фигурант дела комбрига ВДВ подполковник Фролов
Фигуранту дела комбрига ВДВ Городилова подполковнику Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве
Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов арестован в Москве, сообщили в правоохранительных органах.
Указывается, что Фролов – «фигурант дела комбрига ВДВ». Его задержали в Санкт-Петербурге, этапировали в Москву, где он был арестован и помещен в СИЗО. Фролов обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере организованной группой, передает ТАСС.
В начале июля Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей, на два месяца поместили в СИЗО.